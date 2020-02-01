Крюківський вагонзавод знизив обсяги виробництва у січні: значне падіння вперше за три роки

Сегодня, 14:31 Просмотров: 1 083 Комментариев: 3

Порівняно з січнем минулого року обсяги виробництва вантажних вагонів скоротилися на 42,5%

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у січні поточного року випустив 253 вантажні вагони проти 400 у січні 2019 року: обсяги виробництва скоротилися на 42,5%. Про це повідомило управління економіки виконкому, яке здійснює моніторинг роботи промислових підприємств міста.





Зазначимо, що у попередні три роки підприємство стабільно нарощувало обсяги виробництва. У цілому за 2019 рік КБВЗ виготовив 5237 вантажних вагонів, зріст склав 41,7 відсотки у порівнянні з 2018 роком.





Вагонзавод є бюджетоутворюючим підприємством міста. Так, у грудні на фоні невиконання бюджету підприємство авансом перерахувало ПДФО від зарплат своїх працівників, завдяки чому місто вчасно виплатило зарплати бюджетникам.





Падіння виробництва у січні поточного року і на сталеливарному заводі, який виготовляє рами для вагонів: обсяги скоротилися на 61,1% порівняно з січнем минулого року. Виготовлено 751 т литва проти 1930 т у січні 2019 року.



