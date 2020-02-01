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Крюківський вагонзавод знизив обсяги виробництва у січні: значне падіння вперше за три роки

Сегодня, 14:31 Просмотров: 1 083 Комментариев: 3

 

Порівняно з січнем минулого року обсяги виробництва вантажних вагонів скоротилися на 42,5%

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» у січні  поточного року випустив 253 вантажні вагони проти 400 у січні 2019 року: обсяги виробництва скоротилися на 42,5%. Про це повідомило управління економіки виконкому, яке здійснює моніторинг роботи промислових підприємств міста.


Зазначимо, що у попередні три роки підприємство стабільно нарощувало обсяги виробництва. У цілому за 2019 рік КБВЗ виготовив 5237 вантажних вагонів, зріст склав 41,7 відсотки у порівнянні з 2018 роком.


Вагонзавод є бюджетоутворюючим підприємством міста. Так, у грудні на фоні невиконання бюджету підприємство авансом перерахувало ПДФО від зарплат своїх працівників, завдяки чому місто вчасно виплатило зарплати бюджетникам.


Падіння виробництва у січні поточного року і на сталеливарному заводі, який виготовляє рами для вагонів: обсяги скоротилися на 61,1% порівняно з січнем минулого року. Виготовлено 751 т литва проти 1930 т у січні 2019 року.


Стало відомо, хто у грудні став «спонсором» зарплати кременчуцьких бюджетників

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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: kvsz.com
Теги: вагонзавод КВБЗ обсяги виробництва

Комментарии: 3

182
Чopний Kiт:
Сегодня, 14:49

Тепер вже точно настав кінець епохи бідності.

Почалася епоха злиднів...


+8
257
Кавоман:
Сегодня, 14:58

... цей день ви наближали, як могли ...


+4
3 366
zzzzzz:
Сегодня, 15:26

опять наверное порох до вагонного добрался!!!барыжит и барыжит


+8
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