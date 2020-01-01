Стало відомо, хто у грудні став «спонсором» зарплати кременчуцьких бюджетників

Сегодня, 15:31 Просмотров: 909 Комментариев: 2

На фоні невиконання бюджету «Крюківський вагонзавод» авансом перерахував ПДФО від зарплат своїх працівників

21 січня, під час круглого столу у мерії з представниками підприємств-роботодавців стало відомо, завдяки якому з міських підприємств зарплати кременчуцьких бюджетників за грудень були виплачені вчасно. Міський голова Віталій Малецький подякував вагонзаводу за те, що підприємство перерахувало податки авансом.





- Дякую вагонобудівному заводу. Вони фактично авансом дали нам ПДФО, яке дозволило закрити заробітну плату, - сказав Віталій Малецький.





Він також зазначив, що протягом року підприємства також авансували виплати ПДФО: завод технічного вуглецю, «Кредмаш» та інші.





Нагадаємо, наприкінці року бюджет катастрофічно не виконувався, дірка сягнула 260 мільйонів гривень: за таких умов виплати бюджетникам опинилися під загрозою. ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), який кожен працівник сплачує зі своєї зарплати, є головним джерелом наповнення міського бюджету (майже 70% доходів у структурі казни).





Похваливши підприємства, які «підставляли місту плече», Віталій Малецький зауважив, що нестабільна робота ПрАТ «АвтоКрАЗ» негативно вплинула на бюджет: це й несплата податку на землю протягом півроку (фактично це до 10 млн недотримання в бюджет), і невчасна сплата ПДФО через затримку зарплат.





За словами міського голови, усі ці борги впливають на бюджет, а потім – на соціальну сферу.