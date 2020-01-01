Кременчуг

Стало відомо, хто у грудні став «спонсором» зарплати кременчуцьких бюджетників

Сегодня, 15:31 Просмотров: 909 Комментариев: 2

 

На фоні невиконання бюджету «Крюківський вагонзавод» авансом перерахував ПДФО від зарплат своїх працівників

21 січня, під час круглого столу у мерії з представниками підприємств-роботодавців стало відомо, завдяки якому з міських підприємств  зарплати кременчуцьких бюджетників за грудень були виплачені вчасно. Міський голова Віталій Малецький подякував вагонзаводу за те, що підприємство перерахувало податки авансом.  


- Дякую вагонобудівному заводу. Вони фактично авансом дали нам ПДФО, яке дозволило закрити заробітну плату, - сказав Віталій Малецький.


Він також зазначив, що протягом року підприємства також авансували виплати ПДФО:  завод технічного вуглецю, «Кредмаш»  та інші.


Нагадаємо, наприкінці року бюджет катастрофічно не виконувався, дірка сягнула 260 мільйонів гривень: за таких умов виплати бюджетникам опинилися під загрозою. ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), який кожен працівник сплачує зі своєї зарплати, є головним джерелом наповнення міського бюджету (майже 70% доходів у структурі казни).


Похваливши підприємства, які «підставляли місту плече», Віталій Малецький зауважив, що нестабільна робота ПрАТ «АвтоКрАЗ» негативно вплинула на бюджет:  це й несплата податку на землю протягом півроку (фактично це до 10 млн недотримання в бюджет), і невчасна сплата ПДФО через затримку зарплат.


За словами міського голови, усі ці борги впливають на бюджет, а потім – на соціальну сферу.

2
Автор: Татьяна Донченко
Теги: зарплати бюджет бюджетники КБВЗ

Комментарии: 2

5
IP_Ukraine:
Сегодня, 16:03

Сам зарплату регулярно получает, причем немаленькую. Дякувать много ума не надо


+8
59
ekobilske:
Сегодня, 17:40

Интересно вот, они авансом выплатили, а потом как город закроет дырку в бюджете? Или уже все равно будет, нового мера выберут?…


0
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