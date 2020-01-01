Стало відомо, хто у грудні став «спонсором» зарплати кременчуцьких бюджетників

На фоні невиконання бюджету «Крюківський вагонзавод» авансом перерахував ПДФО від зарплат своїх працівників
21 січня, під час круглого столу у мерії з представниками підприємств-роботодавців стало відомо, завдяки якому з міських підприємств зарплати кременчуцьких бюджетників за грудень були виплачені вчасно. Міський голова Віталій Малецький подякував вагонзаводу за те, що підприємство перерахувало податки авансом.
Він також зазначив, що протягом року підприємства також авансували виплати ПДФО: завод технічного вуглецю, «Кредмаш» та інші.
Нагадаємо, наприкінці року бюджет катастрофічно не виконувався, дірка сягнула 260 мільйонів гривень: за таких умов виплати бюджетникам опинилися під загрозою. ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), який кожен працівник сплачує зі своєї зарплати, є головним джерелом наповнення міського бюджету (майже 70% доходів у структурі казни).
Похваливши підприємства, які «підставляли місту плече», Віталій Малецький зауважив, що нестабільна робота ПрАТ «АвтоКрАЗ» негативно вплинула на бюджет: це й несплата податку на землю протягом півроку (фактично це до 10 млн недотримання в бюджет), і невчасна сплата ПДФО через затримку зарплат.
За словами міського голови, усі ці борги впливають на бюджет, а потім – на соціальну сферу.