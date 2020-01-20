«Засвербіло в районі пахової ділянки»: нові подробиці у справі кременчуцького лікаря-ексгібіціоніста

Сегодня, 15:05 Просмотров: 1 238 Комментариев: 3

За словами підозрюваного, чоловік присів на лавочку, щоб почухати пахову зону. Під час цього статевий орган оголився випадково

Стали відомі нові подробиці щодо ексгібіціоніста, котрий у Кременчуці показував статевий орган двом дітям.





Чоловік займався ексгібіціонізмом на Раківці, біля будинку №69 на вулиці Республіканській. Про це стало відомо з ухвали Крюківського районного суду.





У письмових поясненнях підозрюваний пояснив, що 2 серпня 2019 року в період з 10.00 до 11.00 із зупинки «Раківка» він повертався додому, був у стані сильного алкогольного сп`яніння. Біля одного з під`їздів будинку №69 на вулиці Республіканській чоловік присів на лавочку, тому що у нього боліла нога після операції. Неподалік будинку гралися хлопчик і дівчинка, яких він не знав.





В цей час у нього засвербіло в районі пахової ділянки, чоловік відсунув в сторону шорти, при цьому статевий орган оголилися випадково, він його почухав. Це тривало не більше однієї хвилини, він не пам`ятає чи бачив це хтось із сторонніх. Одягнений він був у шорти синього кольору, помаранчеву футболку, при собі мав пакет чорного кольору, в якому був мобільний телефон та паспорт.





Бачили це хлопець та дівчина, які гуляли біля підїзду. Діти описують, що це було близько 15.30.





До них підійшов чоловік, приспустив шорти та показав статевий орган. В цей час хлопця покликала з балкону мати. Потерпілий підійшов під балкон до матері і розповів про дії невідомого чоловіка. Почувши це, ексгібіціоніст втік.





Подруга хлопця розповіла, що вказаного чоловіка вона вже колись бачила, близько року тому. Тоді він біля третього під`їзду будинку № 79 на вулиці Республіканській спустив штани та показував свій статевий орган. В той час вона була біля колонки з друзями і вони все бачили також, але батькам побоялася розповісти.