Шахісти з Кременчука на Всеукраїнському меморіалі Грохотова показали змістовну гру

Сегодня, 16:03 Просмотров: 186

Змагання згуртували шахістів з різних клубів не лише Кременчука, а й інших міст України

З 2 до 8 січня відбувся 10-й ювілейний Всеукраїнський шаховий турнір «Меморіал В.Т. Грохотова». Участь у змаганнях взяли понад 35 шахістів з різних міст України, які змагалися у чотирьох категоріях «А», «В», «С», «D».





Як повідомив директор шахово-шашкового клубу «Каїсса» Володимир Груздев, тренер клубу, кандидат в майстри спорту Тарас Дацюк продемонстрував своїм учням, які грали з ним у Всеукраїнському меморіалі В.Т. Грохотова змістовну гру. Тарас Дацюк став четвертим з 6,5 очками в турнірі, грав по класичній системі з регламентом 90 хвилин на партію в 9 турів.









Вище нього став постійний суперник в міських турнірах, кандидат в майстри спорту Віктор Аміров - 7 очок, інший кандидат з Черкас - Вадим Щеглов - 7,5 очок і переможець з майстерним рейтингом Олексій Алефіренко з Києва - 8 очок.





Виступили також й учні Тараса Дацюка. Так кращий результат в цьому турнірі серед дівчаток показала Аліса Романченко, а 12 з 34 учасників став Мирослав Сердюк, який випередив багатьох досвідчених шахістів (на фото зліва за першим столом), який зробив 6 нічиїх, лише раз поступився кандидату в майстри спорту з Миргорода Миколі Романіву і переграв своїх суперників у 2 і 9 турах.