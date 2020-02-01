Кому з кременчужан не потрібно декларувати свої доходи

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 379 Комментариев: 2

Податкова наголошує, що громадяни, які не мають обов’язку подання декларації, можуть зробити це добровільно, зокрема, для того, аби отримати податкову знижку за понесені упродовж 2019 року певні витрати

В Україні триває кампанія декларування доходів, одержаних громадянами упродовж 2019 року. Про це інформує Кременчуцьке управління ГУ Державної податкової служби України у Полтавській області.









Утім, є категорія громадян, яким не потрібно подавати до податкових органів річну податкову декларація про майновий стан та доходи за минулий рік (згідно пункту 179.2 статті 179 Податкового кодексу України).





Декларація не подається, якщо платник податків (декларант) отримував доходи:

від операцій продажу (обміну) майна, дарування з нотаріальним посвідченням договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб;

від податкових агентів, що не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

виключно від одного податкового агента незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом ПКУ;

у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких вже сплачено податок, відповідно до пункту 174.3 статті 174 ПКУ.





За нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб оподатковуються, зокрема, об’єкти спадщини, які успадковують члени сім’ї першого і другого ступеня споріднення – батьки, чоловік або жінка, діти, в тому числі усиновлені (І черга); рідні брати і сестри, бабуся, дідусь з боку матері з боку батька, онуки (ІІ черга).





Також від обов'язку подання декларації, незалежно від виду та суми отриманих доходів, звільняються платники податку, які:

є малолітніми/неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;

перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;

перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року.

Разом з тим, податкова наголошує, що усі вищеперераховані категорії громадян, які не мають обов’язку подання декларації, можуть зробити це добровільно, зокрема, для того, аби отримати податкову знижку за понесені упродовж 2019 року певні витрати. Зробити це вони можуть до кінця поточного року, а не тільки у період кампанії декларування, яка триватиме до 30 квітня 2020 року включно.