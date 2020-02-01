У Кременчуці відбудеться майстер-клас із зірками хокею

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15 і 16 лютого в Полтаві і Кременчуці відбудеться «Тренування із зіркою»

16 лютого у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» о 14:00 відбудеться традиційний захід «Тренування із зіркою».





У ролі наставників «Тренування із зіркою» виступлять: генеральний директор УХЛ, ексгравець НХЛ, КХЛ і збірної України - Сергій Варламов і чотириразовий чемпіон України, капітан національної збірної, спортивний директор УХЛ - Олександр Побєдоносцев. У Кременчуці компанію Сергію Варламову і Олександру Побєдоносцеву складуть гравці ХК «Кременчук».





Для всіх бажаючих представників ЗМІ та блогерів гравці проведуть серію льодових майстер-класів, навчать катанню на ковзанах і базовим хокейним вправам, покажуть техніку володіння ключкою і шайбою, а також потренують точність і силу кидків.





В рамках тренування представники ТМ «Parimatch» і Української хокейної ліги розкажуть про плани з розвитку хокею в місті і Україні в цілому, а також дадуть відповідь на питання журналістів і вболівальників.





Після закінчення заходу відбудеться неформальне спілкування з хокеїстами і гостями події.





Як проходив майстер-клас минулого року читайте в матеріалі «Телеграфу».



