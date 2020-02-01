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За стадіоном «Політехнік» на кременчужанку напала зграя собак – жінці прокусили литку

Сегодня, 13:03 Просмотров: 2 881 Комментариев: 16

 

Тепер кременчужанці варто пройти курс уколів від сказу

До редакції «Телеграфу» звернулася кременчужанка Оксана зі скаргою на собак на провулку Арсенальному. Жінка розповіла, що на неї напали тварини, один собака прокусив литку.


Це сталося в обідню пору 7 лютого. Оксана йшла провулком Арсенальним і біля будинку №62 її оточили пси. Одна тварина загнала зуби в ногу.


Оксана розказала, що протягом трьох років ходить цією вулицею на роботу і неодноразово бачила, як собаки «тероризують» перехожих. За словами кременчужанки, тварини «орудують» біля двору жінки, котра їх годує. Собаки перелазять через паркан, тому гуляють то на вулиці, то на території приватного двору.


Начальниця служби відлову комунального підприємства «Спецсервіс» Марина Кожушко зазначила, що чоловік потерпілої телефонував до них. «Спецсервіс» двічі виїжджав на провулок Переяславський і виявляв собаку, що вкусила, на території домоволодіння. Тварина стерилізована та має щеплення. Марина Кожушко зазначила, що тварина домашня. Вони зв’язувалися із господарями, щоб ті привезли собаку на карантин, але безуспішно.


Після того, як Оксану вкусив собака, вона викликала поліцію. Потім попрямувала в лікарню. Тепер жінці мають до 6 березня один раз на чотири дні робити уколи від сказу.


Чи є розв'язання проблеми?


Відповідно до частини 2 статті 154 Кодексу України про адмінправопорушення суд може оштрафувати власника собаки, який заподів шкоду, та ухвалити рішення конфіскувати тварину.

8
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: собака укусила собака

Комментарии: 16

2 380
ИМХО:
Сегодня, 13:12

Ждём отзыва защитников животных...


+29
762
shoni1970:
Сегодня, 13:20

Цитата: ИМХО

Ждём отзыва защитников животных...

Я, как сабачница с многолетним стажем говорю вам: Не все так адназначна. Она сама их спровацировала...Бла-бла-бла.



 


+7
1 489
solod:
Сегодня, 13:40

То знакомая всем местным стайка. Я той дорогой ребёнка в поликлинику возил/водил. Поначалу собаки даже не гавкали. Потом лаять начинали, засады устраивать. Теперь, видимо, дошло до нападений. Пока голову кому-то не отгрызут, ничего не изменится. И то не факт.   


+34
222
Slav:
Сегодня, 14:00

...и снова собачники пожалеют собачку и скажут, что женщина подло их спровоцировала...Люди у нас никому не нужны, а вот собачки!!!...


+24
1 358
ankrem:
Сегодня, 14:03

Отловить, усыпить или раздать защитникам домой. В случае повторного обнаружения на улице, штраф и на усыпление. Тут шутки до поры


+29
4 349
Solenoid:
Сегодня, 14:49

Да сама виновата! Ходят сами, провоцируют понимаешь. И вообще хороший людей блоховозы не кусают. И вообще они игрались. И эти собаки хорошие. Правильно написал, зоо.. любители? А вообще отлавливать и *** Как и было.


+11
29
Aleks1990:
Сегодня, 14:54

колбаски собачкам нарежут еще


+3
67
ekobilske:
Сегодня, 14:57

В таких случаях помогает фонарик-электрошок. Собаки как слышат звук, как ошпаренные бегут, ну а если не бегут, то падают.


+6
97
alexradion:
Сегодня, 15:04

Абсолютно во всем нехорошем,что творится на этой грешной планете виновен ЧЕЛОВЕК.Тот самый,который назвал себя человеком разумным,который но живет не разумом,а таким понятием как "удобно".Который истребляет леса,загрязняет воздух,воду,засрал пластиком все вокруг на тысячи лет вперед.Котрый виновен в тысячах войн с многомилионными жертвами.Список можно продолжать и продолжать.А мораль такова-ХОЗЯЕВАМ надо стерилизовать своих собак и кошек,чтобы они не приносили бесчисленное потомства и не было вот таких проблем.А то на водку и сигареты "денех всегда найтить можно",а включить мозги и простерилизовать кошку или собаку мозгов не хватает.Скажите,что я неправ!  


+16
340
Маэстро:
Сегодня, 15:28

Легко сказать, что теперь пострадавшей нужно пройти курс уколов от бешенства. А вы представляете, сколько это стоит и где достать эти самые дефицитные лекарства?


+13
2 380
ИМХО:
Сегодня, 15:52

Цитата: alexradion

Абсолютно во всем нехорошем,что творится на этой грешной планете виновен ЧЕЛОВЕК.Тот самый,который назвал себя человеком разумным,который но живет не разумом,а таким понятием как "удобно".Который истребляет леса,загрязняет воздух,воду,засрал пластиком все вокруг на тысячи лет вперед.Котрый виновен в тысячах войн с многомилионными жертвами.Список можно продолжать...

Дочитал до момента " где Иаков родил Иисака..." и устал. Животное остаётся животным. Будь то человек, собака или др. тв@рь. И отношение к тем, кто вышел из под контроля, должно быть соответствующее!


+8
97
alexradion:
Сегодня, 16:22

Цитата: ИМХО
Дочитал до момента " где Иаков родил Иисака..." и устал. Животное остаётся животным. Будь то человек, собака или др. тв@рь. И отношение к тем, кто вышел из под контроля, должно быть соответствующее!
А  человечество из под контроля по Вашему не вышло?Мне кажется,что много веков как...


+5
2 380
ИМХО:
Сегодня, 17:42

Цитата: alexradion

Цитата: ИМХО
Дочитал до момента " где Иаков родил Иисака..." и устал. Животное остаётся животным. Будь то человек, собака или др. тв@рь. И отношение к тем, кто вышел из под контроля, должно быть соответствующее!
А  человечество из под контроля по Вашему не вышло?Мне кажется,что много веков как...

Да как бы и подытожил в своём меседже всё вышесказанное (без пролога).


0
28
rva:
Сегодня, 17:55

грантоеды-собачники в таких случаях говорят, что она сама виновата что собаки напали, т.к. не ходила и не кормила этих собак... что сложно было покормить этих собак?...если бы покормила то они не напали бы....

В странах где живут грантодатели нет на улицах собак и котов... 

может за деньги грантодателей отправить им наших собак и котов...?... деньги будут потрачены по назнчению... и не надо будет кормить стаи бездельников грантоедов-собачников...


+9
40
Химера:
Сегодня, 19:01

Уберите уже бродячих псов с улиц!!!! Достали розовые сопли.

 


+7
1 518
Хатаб:
Сегодня, 19:16

Цитата: Маэстро

Легко сказать, что теперь пострадавшей нужно пройти курс уколов от бешенства. А вы представляете, сколько это стоит и где достать эти самые дефицитные лекарства?

 

За рахунок власника собаки.


+3
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