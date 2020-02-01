Стартував прийом матеріалів на здобуття премії імені Панаса Мирного у 5000 грн

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Стартував прийом матеріалів на здобуття премії Полтавської обласної ради імені Панаса Мирного у 5000 грн. Про це йдеться на сайті мерії Кременчука. Премія присуджується до Дня народження Панаса Мирного – 13 травня.





Цю премію заснували для відзначення громадян за визначні успіхи в галузі літератури, літературознавства, музики, живопису, архітектури, народної творчості, журналістики, публіцистики, які утверджують гуманістичні й національні ідеали, духовні цінності українського народу, є вагомим внеском у національно-культурне відродження України та оприлюднені на момент засідання журі.





Премія присуджується у наступних номінаціях:

«Література, літературознавство»;

«Мистецтво»;

«Народна творчість, народні ремесла»;

«Журналістика, публіцистика».





Пропозиції про присудження премії імені Панаса Мирного вносять органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, творчі спілки, громадські організації, адміністрації (ректорати) загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів 1–4 рівнів акредитації, закладів культури, редакції періодичних видань до 20 березня.





У листі-клопотанні вказується:

прізвище, ім'я та по батькові кандидата на нагородження;

його місце роботи, посада;

адреса проживання, контактні телефони;

зазначається конкретний внесок претендента відповідно до визначеної номінації.





До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента, листи на підтримку кандидата, книги, публікації, відеоматеріали та інше.





Матеріали на здобуття премії подаються за адресою: Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного, вул. Панаса Мирного, 56, м. Полтава, 36002.





Люди, яким премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються. Також вона не може бути отримана посмертно.