Перша державна нотаріальна контора прийматиме кременчужан на площі Перемоги

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Прийом громадян відбуватиметься з вівторка по суботу, неділя та понеділок – вихідні

Перша кременчуцька державна нотаріальна контора відтепер здійснюватиме прийом громадян у новому офісі у центрі Кременчука за адресою площа Перемоги, 9/1. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міськради.





Зручне, обладнане усім необхідним приміщення допоможе надавати громадянам послуги належної якості у комфортних умовах з урахуванням вимог сучасності.





Це стало можливим завдяки співпраці керівництва Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли Сумська, Полтавська і Чернігівська області, та міської ради Кременчука.





Режим роботи:

з вівторка по п’ятницю з 08.00 до 17.15;

додатково працює у суботу – з 08.00 до 16.00;

неділя та понеділок – вихідні.





Телефон для довідок: (0536) 75-61-78, 75-61-76, 75-61-77.