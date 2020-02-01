Перша державна нотаріальна контора прийматиме кременчужан на площі Перемоги

Перша кременчуцька державна нотаріальна контора відтепер здійснюватиме прийом громадян у новому офісі у центрі Кременчука за адресою площа Перемоги, 9/1. Про це йдеться на сайті Кременчуцької міськради.
Зручне, обладнане усім необхідним приміщення допоможе надавати громадянам послуги належної якості у комфортних умовах з урахуванням вимог сучасності.
Це стало можливим завдяки співпраці керівництва Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми), до складу якого увійшли Сумська, Полтавська і Чернігівська області, та міської ради Кременчука.
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Телефон для довідок: (0536) 75-61-78, 75-61-76, 75-61-77.