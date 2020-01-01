Юстиція Полтавщини увійшла до складу Північно-Східного міжрегіонального управління

Сегодня, 16:07 Просмотров: 354

Новий державний орган поєднав Сумську, Полтавську та Чернігівську області з центром у місті Суми

Юстиція Полтавської області увійшла до складу Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції. Новий державний орган поєднав Сумську, Полтавську та Чернігівську області.





Центром консолідації територіальних управлінь юстиції зазначених регіонів стало місто Суми.





Подібні структурні зміни обумовлені низкою факторів, серед яких є оптимізація системи територіальних органів Міністерства юстиції, покращення контролю за їхньою роботою, забезпечення ефективного виконання покладених на Міністерство завдань та раціональне використання державних ресурсів.





Очолила Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Суми) Ірина Свистун.





Північно-Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції здійснюватиме свою діяльність за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 28; телефон/факс (0542) 66-19-48, 66-19-36; e-mail: info@sm.minjust.gov.ua. Новий орган має сторінку на Фейсбуці та офіційний сайт.