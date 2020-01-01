Кременчуцькі нацгвардійці обрали кращих дзюдоїстів у збірну

Сегодня, 15:15 Просмотров: 355

Боротьба за першість була напруженою та динамічною

На базі Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою відбувся чемпіонат військової частини 3059 Національної гвардії України з боротьби дзюдо. Про це повідомляє пресслужба військової частини 3059.







За призові місця у п’яти вагових категоріях, змагалися кращі військовослужбовці з патрульних підрозділів частини. Гарні результати показали військовослужбовці 3-ї патрульної роти.







Боротьба за першість була напруженою та динамічною. Учасники показали гідні результати, кращі спортсмени були відібрані в склад збірної команди, яка буде представляти військову частину 3059 на першості Центрального територіального управління Національної гвардії України у місті Дніпро.



