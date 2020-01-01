В одному з сіл Кременчуцького району у нелегальних рибалок вилучили пів тонни риби

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 281 Комментариев: 3

А також 62 сітки загальною довжиною 4 км та три човни

10 січня в одному з сіл Кременчуцького району екіпаж патрульної поліції районного відділення спільно з працівниками Управління Державного агенства рибного господарства в Дніпропетровській області та активістами міста Горішні Плавні виявили групу місцевих чоловіків, які займалися незаконним рибним промислом. Така інформація з'явилася на сайті Нацполіції Полтавщини.





У результаті проведення слідчих дій у рибалок вилучили близько пів тонни риби, 62 риболовні сітки загальною довжиною 4 км, а також три човни та два мотори до них.





Слідчими відкрите кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.





Наразі фігуранти дають показання. Триває досудове розслідування.