Происшествия, Полтавщина

В одному з сіл Кременчуцького району у нелегальних рибалок вилучили пів тонни риби

Сегодня, 14:04 Просмотров: 1 281 Комментариев: 3

 

А також 62 сітки загальною довжиною 4 км та три човни

10 січня в одному з сіл Кременчуцького району екіпаж патрульної поліції районного відділення спільно з працівниками Управління Державного агенства рибного господарства в Дніпропетровській області та активістами міста Горішні Плавні виявили групу місцевих чоловіків, які займалися незаконним рибним промислом. Така інформація з'явилася на сайті Нацполіції Полтавщини.


У результаті проведення слідчих дій у рибалок вилучили близько пів тонни риби, 62 риболовні сітки загальною довжиною 4 км, а також три човни та два мотори до них.


Слідчими відкрите кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 249 (Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 грн) або обмеженням волі на строк до трьох років.


Наразі фігуранти дають показання. Триває досудове розслідування.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: Національна поліція України
Теги: рыбаки рыба сетка лодка браконьерство

Комментарии: 3

8
cenzor:
Сегодня, 15:10

штраф мизер


+8
365
kremin777:
Сегодня, 16:39

Активистам респект и благодарочка! Благодаря рыбакам-любителям (особо спинингистам) сетей в наших водоемах намного меньше.


+4
124
verbki:
Сегодня, 18:34

Завтра в маркете рыбы будет меньше ...


+3
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