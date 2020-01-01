Два мости через Дніпро пропонують занести до плану Полтавщини

Сегодня, 13:10 Просмотров: 1

У Полтавській облдержадміністрації відбулася нарада з питань будівництва автомобільної дороги М-22 Полтава - Олександрія на ділянці обходу Кременчука з мостовим переходом через річку Дніпро. Першочергове завдання – визначити місце побудови мосту та об’їзної дороги, щоб розвантажити транспортні мережі Кременчука і внести ці зміни до схеми області. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної державної адміністрації.





На нараду першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Дмитра Луніна прибув міський голова Кременчука Віталій Малецький, депутати Кременчуцької райради, працівники Служби автомобільних доріг у Полтавській області, Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та ЖКГ облдержадміністрації, Департаменту екології облдержадміністрації.





Головний архітектор області Ірина Особік ознайомила присутніх зі схемою доріг Полтавщини, де передбачено будівництво дороги Харків – Одеса, яка проходить на півдні області.





- Цей майбутній транспортний коридор проходить через Кобеляцький район і має вихід на річку Дніпро поблизу селища Келеберда, де й можна побудувати міст. Але нині невідомо, чи будуть цю дорогу будувати. Та зрозуміло, що додатковий мостовий перехід через Дніпро потрібен. І додаткові шляхи, які будуть або виводити, або дублювати шляхи в Кременчуцькому районі поруч із Горішніми Плавнями, також потрібні, – зазначила заступник директора Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства ОДА Ірина Особік.





Депутати Полтавської обласної та Кременчуцької районної рад звернули увагу на Крюківський міст, який перебуває у вкрай аварійному стані. І схиляються до того, щоб новий міст через Дніпро був у Кременчуцькому районі.





Такої ж думки і міський голова Кременчука Віталій Малецький. Він показав проєкт будівництва мосту на околицях Кременчука, що може значно розвантажити транспортну систему міста, адже по ньому можна пустити весь транзитний транспорт із доріг М-22 та Н-08.





- Цей новий міст через Дніпро може пройти по східній частині міста, на околицях. Безпосередньо під міст земля передбачається, ніхто її не забудував, не роздав. Капітальних споруд на березі немає, нічого не заважає там звести міст, – сказав Віталій Малецький.





Перший заступник голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін наголосив, що розвантаження транспортного потоку в Кременчуці є пріоритетним, бо насамперед треба вирішувати проблеми регіону.





- Нині нам потрібно внести зміни до схеми Полтавської області, щоб винести питання будівництва мосту через Дніпро на сесію Полтавської облради, – говорить Дмитро Лунін. – Тому даю доручення ще раз опрацювати всі можливі ділянки під забудову. І якщо потрібно, то внесемо у план одразу два мости: і під Кременчуком, і той, що на трасі Харків-Одеса. Ми не знаємо, буде ця дорога чи ні, а проблеми Кременчука нам все одно треба вирішувати.





Крім того, всі варіанти будівництва мосту через Дніпро мають обговорити екологи, адже на території Кременчуцького району є Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні», а з іншого боку – ландшафтний заповідник «Лісові озера».