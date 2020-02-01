«Влучили в ціль з 1 км під час шторму»: катер «Кременчук» взяв участь у стрільбах в Азовському морі

Сегодня, 18:28 Просмотров: 762

Тільки катери опинилися в морі, як на зв'язок з ними вийшли кораблі ФСБ РФ

Малі броньовані артилерійські катери «Кременчук» та «Лубни» спільно з кораблем спеціального забезпечення «Онікс» Морської охорони Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил відпрацювали спільний вихід в море та навчальні артилерійські стрільби.





Військові зазначають, що під час навчань в морі був шторм і це створило серйозні перешкоди для стрільби. Втім, екіпажі виконали завдання на «відмінно», вразивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм всі цілі. Відстань до мішеней становила близько 1 кілометра, і незважаючи на чималі хвилі, цілі були вражені.





«Не обійшовся вихід в море і без присутності суден країни-агресора. Катери ФСБ РФ до українських бронекатерів не наближалися, однак вийшли на зв'язок, запросивши наші координати і попередивши про «особливий статус проходження Керченської протоки». Катерна група ВМС з кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і незабаром відпрацювали, крім денних, ще й нічні стрільби. Цілі були вражені і вночі, а катери повернулися в порт базування», – йдеться в повідомленні.





Катерна група ВМС із кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і невдовзі відпрацювали крім денних, ще і нічні стрільби. Цілі було уражено і вночі, а катери повернулися до порту базування.





