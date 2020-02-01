«Влучили в ціль з 1 км під час шторму»: катер «Кременчук» взяв участь у стрільбах в Азовському морі

Малі броньовані артилерійські катери «Кременчук» та «Лубни» спільно з кораблем спеціального забезпечення «Онікс» Морської охорони Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил відпрацювали спільний вихід в море та навчальні артилерійські стрільби.
Військові зазначають, що під час навчань в морі був шторм і це створило серйозні перешкоди для стрільби. Втім, екіпажі виконали завдання на «відмінно», вразивши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм всі цілі. Відстань до мішеней становила близько 1 кілометра, і незважаючи на чималі хвилі, цілі були вражені.
Катерна група ВМС із кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і невдовзі відпрацювали крім денних, ще і нічні стрільби. Цілі було уражено і вночі, а катери повернулися до порту базування.