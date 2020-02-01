«Укрзалізниця» предлагала лишить КВСЗ права на капремонты пассажирских вагонов

Сегодня, 09:03 Просмотров: 2 069 Комментариев: 1

На вагонзаводе считают, что инициатива УЗ может быть связана с желанием компании самостоятельно проводить такие ремонты

В январе на заседании международной экспертной группы Комиссии по пассажирскому хозяйству Совета по железнодорожному транспорту стран СНГ в Москве представители «Укрзалізниці» предлагали исключить Крюковский вагонзавод из списка тех, которые могут проводить восстановительные капремонты пассажирских вагонов. Об этом сообщает пресс-служба КВСЗ.





Поводом для такого обращения, стало то, что КВСЗ с марта 2019 года и до января 2020-го не производил капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов.





На Крюковском вагоностроительном заводе, в свою очередь, отмечают, что получить возможность проводить ремонты пассажирских вагонов УЗ КВСЗ может только победив в тендере, который объявляется собственником. Последний такой тендер УЗ проводила в мае 2018 года. А завод, «выполнив комплекс работ для получения права проведения капитально-восстановительных ремонтов, это самое право получил в марте 2019 года», после чего КВСЗ был внесен в Перечень предприятий с правом КВР.





Что касается рассмотрения поднятого в Москве вопроса, то, как информируют на КВСЗ, в ходе обсуждения было отмечено, что действующим Положением о продлении срока службы пассажирских вагонов не предусмотрена процедура исключения из Перечня предприятий с правом КВР. Участники заседания «приняли информацию к сведению».





На Крюковском вагонзаводе предположили, что инициатива УЗ могла быть связана с желанием компании самостоятельно проводить капитально-восстановительные ремонты пассажирских вагонов. В Украине, помимо УЗ и КВСЗ, право проведения КВР с целью продления срока службы пассажирских вагонов имеют «Харьковский вагоностроительный завод» и «Днепровагонремстрой».