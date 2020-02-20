У Нових Санжарах коронавірусна паніка: між жителями та правоохоронцями відбуваються сутички (оновлюється)

Сегодня, 08:52 Просмотров: 5 442 Комментариев: 46

Люди вважають, що українців з Китаю привезуть в санаторій в Нових Санжарах, і виступають проти цього

Увечері 19 лютого у Нових Санжарах деякі місцеві жителі почали збиратися біля медичного центру «Нові Санжари» Нацгвардії.









Поширили чутки, нібито українців, яких вчора забрали з епіцентру коронавірусу, китайського міста Ухань, везуть до Нових Санжар.

Зокрема цю інформацію розмістив у фейсбуці колишній депутат Полтавської міськради Сергій Чередніченко.





Як розповів «Телеграфу» Василь, мешканець Лелюхівки (входить до Новосанжарської селищної ради), людям у Нових Санжарах від медиків стало відомо, що для евакуйованих з Уханя підготували військовий санаторій. Тих, хто перебував у ньому, відселили, повністю звільнивши корпус. Пікетування розпочалося з ночі: обурені мешканці не хочуть пропускати автобуси з евакуйованими. На трасі стоїть військовий БТР, який має забезпечити проїзд автобусів.





Сам Василь не бере участь у пікетуванні.





По відеоматеріалах тижневика «Ехо» видно, що до пікетувальників «приєдналися» правоохоронці.



Нагадаймо, що вчора літаком з Уханю забрали українців та деяких іноземців. Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька зазначила, що на борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль. Про це йдеться на сайті МОЗ.





Тим часом на сайті Міністерства закордонних справ інформують, що всього бажання щодо евакуації виявили 48 громадян України, які знаходилися в місті Ухань і в інших містах провінції Хубей, закритих на карантин. Перед відльотом китайським медперсоналом було проведено медичний огляд потенційних пасажирів. Перевірка складалася з трьох етапів. При останньому, третьому медогляді перед посадкою в літак, були виявлені ознаки гострого респіраторного захворювання (підвищена температура 37,4 – 37,5 С) у 3 українських громадян (2 чоловіків та 1 жінки) і 1 громадянки Казахстану, яких, відповідно, не було допущено до посадки на літак.





Додано: до Нових Санжар виїхав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.





Додано: на сервісі Flightradar24 у режимі реального часу можна переглянути, куди летить повітряне судно з Уханю





Додано: МВС інформує, що літак із евакуйованими українцями з Китаю приземлився у аеропорту Бориспіль на дозаправку. Після цього він вилетить у Міжнародний аеропорт Харків. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, всі на борту здорові та можуть продовжувати політ.





Додано: У МВС підтвердили, що евакуйованих українців з Китаю везтимуть в Нові Санжари

Додано: на сайті ГУ Нацполіції в Полтавській області йдеться, що зранку перекрили дорогу міжрегіонального значення. При спробі поліцейських розблокувати проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла короткострокова сутичка.





– З метою недопущення будь-якої ескалації конфлікту або загрози здоров'ю громадян закликаю учасників акції не порушувати Закон. Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені, – зазначив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.





Додано: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до жителів Нових Санжар:





- Окремо звертаюсь до місцевих жителів, не треба піддаватися паніці та вірити фейкам. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Я радий повідомити, що всі на борту літаку здорові, добре себе почувають, але трішки заморені. Це інформація з борту літака, - зазначив міністр на сайті МВС.



Очільник МВС розповів, що у Китаї всі проходили контроль, декілька осіб зняли з рейсу, у лікарів були підозри, що в них підвищена температура. За попередньою інформацією, вже зараз зрозуміло, що ці люди не інфіковані. Просто мали слабкість.



