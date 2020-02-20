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У Нових Санжарах коронавірусна паніка: між жителями та правоохоронцями відбуваються сутички (оновлюється)

Сегодня, 08:52 Просмотров: 5 442 Комментариев: 46

  

Люди вважають, що українців з Китаю привезуть в санаторій в Нових Санжарах, і виступають проти цього

 

Увечері 19 лютого у Нових Санжарах деякі місцеві жителі почали збиратися біля медичного центру «Нові Санжари» Нацгвардії.


 


Поширили чутки, нібито українців, яких вчора забрали з епіцентру коронавірусу, китайського міста Ухань, везуть до Нових Санжар.

Зокрема цю інформацію розмістив у фейсбуці колишній депутат Полтавської міськради Сергій Чередніченко.


Як розповів «Телеграфу» Василь, мешканець Лелюхівки (входить до Новосанжарської селищної ради), людям у Нових Санжарах від медиків стало відомо, що для евакуйованих з Уханя підготували військовий санаторій. Тих, хто перебував у ньому, відселили, повністю звільнивши корпус. Пікетування розпочалося з ночі: обурені мешканці не хочуть пропускати автобуси з евакуйованими. На трасі стоїть військовий БТР, який має забезпечити проїзд автобусів.


Сам Василь не бере участь у пікетуванні.


По відеоматеріалах тижневика «Ехо» видно, що до пікетувальників «приєдналися» правоохоронці.


Нагадаймо, що вчора літаком з Уханю забрали українців та деяких іноземців. Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька зазначила, що на борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль. Про це йдеться на сайті МОЗ.


Тим часом на сайті Міністерства закордонних справ інформують, що всього бажання щодо евакуації виявили 48 громадян України, які знаходилися в місті Ухань і в інших містах провінції Хубей, закритих на карантин. Перед відльотом китайським медперсоналом було проведено медичний огляд потенційних пасажирів. Перевірка складалася з трьох етапів. При останньому, третьому медогляді перед посадкою в літак, були виявлені ознаки гострого респіраторного захворювання (підвищена температура 37,4 – 37,5 С) у 3 українських громадян (2 чоловіків та 1 жінки) і 1 громадянки Казахстану, яких, відповідно, не було допущено до посадки на літак.


Додано: до Нових Санжар виїхав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов. Про це йдеться на сайті Полтавської ОДА.


Додано: на сервісі Flightradar24 у режимі реального часу можна переглянути, куди летить повітряне судно з Уханю


Додано: МВС інформує, що літак із евакуйованими українцями з Китаю приземлився у аеропорту Бориспіль на дозаправку. Після цього він вилетить у Міжнародний аеропорт Харків. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, всі на борту здорові та можуть продовжувати політ.


ДоданоУ МВС підтвердили, що евакуйованих українців з Китаю везтимуть в Нові Санжари

Додано: на сайті ГУ Нацполіції в Полтавській області йдеться, що зранку перекрили дорогу міжрегіонального значення. При спробі поліцейських розблокувати проїжджу частину, деякі учасники акції чинили опір, виникла короткострокова сутичка.


– З метою недопущення будь-якої ескалації конфлікту або загрози здоров'ю громадян закликаю учасників акції не порушувати Закон. Усі спроби вчинення правопорушень будуть припинені, – зазначив начальник поліції Полтавщини Іван Вигівський.


Додано: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звернувся до жителів Нових Санжар: 


- Окремо звертаюсь до місцевих жителів, не треба піддаватися паніці та вірити фейкам. Ми зробили все, щоб наші громадяни були захищені від потенційних загроз. Я радий повідомити, що всі на борту літаку здорові, добре себе почувають, але трішки заморені. Це інформація з борту літака, - зазначив міністр на сайті МВС. 


Очільник МВС розповів, що у Китаї всі проходили контроль, декілька осіб зняли з рейсу, у лікарів були підозри, що в них підвищена температура. За попередньою інформацією, вже зараз зрозуміло, що ці люди не інфіковані. Просто мали слабкість. 


7
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Тижневик "ЕХО" Источник видео: Тижневик "ЕХО"
Теги: коронавирус митинг

Комментарии: 46

2 300
Dmitriys:
Сегодня, 09:13

Нужно пресекать блокировку дороги военной колоне. Распустились совсем одни майданили вторые дороги военным перекрывали третьи людей заживо спалили. И в итоге войну не как не закончим а все эти митинги. Перекрыли дороги всех на 15 суток в камеру без разбора ну кроме конечно пенсионеров.


-18
766
shoni1970:
Сегодня, 09:15

Полтавська область дала 83,6% зеленої масси. Тож підтримуйте до самої смерті.


-3
3 377
Дмитрий:
Сегодня, 09:18

Ждут Зелннского.

Пускай лично встречает болезных. Хлеб соль, обнимашки, целовашки. Даже сыграть может на радостях, на бис, на рояле.


+17
1 203
shtai:
Сегодня, 09:18

Цитата: shoni1970

Полтавська область дала 83,6% зеленої масси. Тож підтримуйте до самої смерті.

Самолет еще не приземлился, информация о заселении засекречена. Кто-то пустил "утку", а население ведется...

 

P.S. Разделяй и властвуй...


-4
3 377
Дмитрий:
Сегодня, 09:21

Цитата: Dmitriys
войну не как не закончим

Не хочется слушать советы вселенского масштаба от человека, который пишет "НЕ КАК" 


+18
444
vetalman:
Сегодня, 09:25

кто не знает где Новые Санжары ? это не тот случай когда вы кременчужане можете отморозиться ...как вам решение новой власти привезти инфицированых в Центр Украины ? Не не поняли не дошло ?


-3
2 300
Dmitriys:
Сегодня, 09:31

Какойже у нас народ быдло просто готовое бросить своигже. Теперь лозунг слава Украине будет означать что украинцы готовы бросить своих.  Вирус в нашу страну может в любом варианте попасть но весь мир увидет сколько скотов живёт в Украине.


+18
444
vetalman:
Сегодня, 09:37

привезти инфицированых вам под дом надо было что б вы прозрели ....статистику коронавируса знаете ? каждый седьмой .если что 



Пенсионный Фонд  Украины лично арендовал автобусы для перевозки инфицированых


-1
3 377
Дмитрий:
Сегодня, 09:39

Цитата: Dmitriys

Какойже у нас народ быдло просто готовое бросить своигже. Теперь лозунг слава Украине будет означать что украинцы готовы бросить своих.  Вирус в нашу страну может в любом варианте попасть но весь мир увидет сколько скотов живёт в Украине.

дьік едь встречай, небьідло, кто те мешает ?

скоро литак сядет и вперёд - поезд, автобус, такси

 

ноги мьіть и воду пить


+2
39
vortex:
Сегодня, 09:40

Цитата: Dmitriys

Нужно пресекать блокировку дороги военной колоне. Распустились совсем одни майданили вторые дороги военным перекрывали третьи людей заживо спалили. И в итоге войну не как не закончим а все эти митинги. Перекрыли дороги всех на 15 суток в камеру без разбора ну кроме конечно пенсионеров.

Нужно не забывать, что власть принадлежит всё таки не военным, не пилиции не чиновникам а народу. И не надо подменять понятия. Люди вполне правы в том, что они делают, потому как доверия к деятельности этих людей у них нет

 

То что хотели туда поместить на карантин - вполне вероятно, судя по тому что самолёт кружил между Харьковом и Полтавой, скорей всего ждали решения, и в итгге ушли на Борисполь(похоже)

 

Я не разделяю истерию всеобщую, никто наверное не хотел бы оказаться на месте этих людей. И конечно же их нужно было забрать домой. Вопрос в другом... У меня возникают сомнения глубокие в том что те кому положено - делают то что должны. Если даже в "режиме секретности" народ узнал задумку на много раньше, чем борт приземлился, то возникают большие сомнения в том что они способны обеспечить безопасность


+19
277
Кавоман:
Сегодня, 09:41

Цитата: vetalman

кто не знает где Новые Санжары ? это не тот случай когда вы кременчужане можете отморозиться ...как вам решение новой власти привезти инфицированых в Центр Украины ? Не не поняли не дошло ?

 

Як, як. Яка влада - такі й дії


-3
1 203
shtai:
Сегодня, 09:41

Цитата: vetalman

привезти инфицированых вам под дом надо было что б вы прозрели ....статистику коронавируса знаете ? каждый седьмой .если что 

Каждый седьмой из чего? С тысячи? По официальной статистике из 75727 заболевших 2128 умерло, 16480 вылечилось.

 

Но все молчат про эпидемию туберкульоза...


+22
277
Кавоман:
Сегодня, 09:46

Цитата: shtai

Цитата: vetalman

привезти инфицированых вам под дом надо было что б вы прозрели ....статистику коронавируса знаете ? каждый седьмой .если что 

Каждый седьмой из чего? С тысячи? По официальной статистике из 75727 заболевших 2128 умерло, 16480 вылечилось.

 

Но все молчат про эпидемию туберкульоза...

 

Так, так. 16480/2128=7,7 Чи у вас інша математика?


-1
1 203
shtai:
Сегодня, 09:48

Цитата: vetalman

Пенсионный Фонд  Украины лично арендовал автобусы для перевозки инфицированых

Встал, взял деньги в шкатулке и пошел арендовывать? laughing



Цитата: Кавоман
 

Так, так. 16480/2128=7,7 Чи у вас інша математика?

Вообще считают от заболевших, а не выздоровевших... Но вам нужно отчитаться перед босом, по этому пишите что хотите


+3
2 300
Dmitriys:
Сегодня, 09:51

Сегодня Китай, а завтра Польша или Чехия и что бросить всех? А то что полиция не с народом этот лозунг засуньте себе в задницу. Полиция выполняет приказы и защищает закон Украины. Настоящий патриот Украины своих не бросает, а псевдо патриотики могут только лозунги кричать и дороги перекрывать нарушая законы Украины.


+5
4 038
почемучка:
Сегодня, 09:52

Таке враження що саме заражених поселили в центрі Нових Санжар, і місцеві побаюються, що їхні повії рознесуть заразу по всьому селу.

Вважаю що істерика надумана і неоправдана


+10
444
vetalman:
Сегодня, 09:52

для тупых убогих и обиженых обьясняю что  в Ухани даже двери в подьезды заваривали что б люди не выходили .если вы не понимаете что такое вирусы смерьтельные в эпоху технологий .о которых мы и не знаем ..то зачам вы тролите мой комент 7 у вас докторская степерь по вирусологии ? заскринте мой комент через месяц посмотрим .


0
277
Кавоман:
Сегодня, 09:53

Цитата: shtai

Цитата: Кавоман
 

Так, так. 16480/2128=7,7 Чи у вас інша математика?

Вообще считают от заболевших, а не выздоровевших... Но вам нужно отчитаться перед босом, по этому пишите что хотите

 

Ну ви ж тут самий розумний та досвідчений, тому підкажіть - з тих 75727 захворівших, скільки одужає, а скільки помре?


-4
444
vetalman:
Сегодня, 09:54

Цитата: shtai

Цитата: vetalman

привезти инфицированых вам под дом надо было что б вы прозрели ....статистику коронавируса знаете ? каждый седьмой .если что 

Каждый седьмой из чего? С тысячи? По официальной статистике из 75727 заболевших 2128 умерло, 16480 вылечилось.

 

Но все молчат про эпидемию туберкульоза...

сколько классов окончило ? как не понять что каждый седьмой ? каждый седьмой из пяти ...иди раздели математик


-9
4 777
КАПУША:
Сегодня, 09:55

Рагулі!

 

А чого ж ви не виходите палити шини проти закриття тубдиспансерів? 


+20
39
vortex:
Сегодня, 10:01

Цитата: Dmitriys

Сегодня Китай, а завтра Польша или Чехия и что бросить всех? А то что полиция не с народом этот лозунг засуньте себе в задницу. Полиция выполняет приказы и защищает закон Украины. Настоящий патриот Украины своих не бросает, а псевдо патриотики могут только лозунги кричать и дороги перекрывать нарушая законы Украины.

 

Дмитрий, Вы в курсе что на майдане когда людей расстреливали тоже по приказу... А законы существуют не ради того чтобы их защищали, а для того чтобы защищать людей. Думаю, с понианием этого у некоторых большие проблемы. Потому так и живём


+4
3 377
Дмитрий:
Сегодня, 10:01

Цитата: Dmitriys
Настоящий патриот Украины своих не бросает

едь встречай, патриот, как раз успеешь

 

 Самолет с эвакуированными из Ухани приземлился в "Борисполе" на дозаправку: затем он вылетит в аэропорт Харькова, - МВД

 

"Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции они будут доставлены на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области", - отметили в МВД. 

 

9.55


+7
1 203
shtai:
Сегодня, 10:05

Цитата: Кавоман

 

Ну ви ж тут самий розумний та досвідчений, тому підкажіть - з тих 75727 захворівших, скільки одужає, а скільки помре?

Ладно, уговорили проведу Вам ликбез: 

2128 умерло, 16480 вылечилось
итого 18608 заболевших о которых известна статистика

% смертности (2128/18608) *100 = 11,44. То есть со 100 заболевших умрет в среднем 11-12 человек, на 10 заболевших это 1-2 человека. 

Процент выздоровления расписать как высчитать?

 

Лучше поднимайте вопрос эпидемии туберкульоза.


+9
1 465
Kebchik:
Сегодня, 10:15

Паника + пропаганда = страшное оружие. Людей понять можно: паника, информация по поводу вируса противоречивая, нагнетается истерия. Искуственно скорее всего. Из заболевших стараются сделать чуть ли не монстров, которых нужно изолировать или отстреливать. Похоже на средневековье с инквизицией и охотой на ведьм. Но на улице 21 век, пора очнуться от средневекового угара. И поставить себя на место другого, оказавшегося в беде.


+11
39
vortex:
Сегодня, 10:24

Цитата: Kebchik

Паника + пропаганда = страшное оружие. Людей понять можно: паника, информация по поводу вируса противоречивая, нагнетается истерия. Искуственно скорее всего. Из заболевших стараются сделать чуть ли не монстров, которых нужно изолировать или отстреливать. Похоже на средневековье с инквизицией и охотой на ведьм. Но на улице 21 век, пора очнуться от средневекового угара. И поставить себя на место другого, оказавшегося в беде.

 

Мне кажется, что, по глупости или по умыслу (непонятно) действия чиновников эту панику как раз и создали. Скорей всего умышленно. Мне так кажется. На самом деле, разве проблема разместить в надлежащих условиях прибывших? Думаю нет. Разве проблема была показать общественности подготовленные помещения, боксы, персонал? Мне кажется нет. Если бы показали что реально готовы - никто бы не паниковал. PS Не волнуйтесь, у нас короновируса нет и не будет, потому что у нас скорей всего (не смотря на заверения) нет возможностей его диагностики. Поэтому все болеют обычным грипом ) а не короновирусам. А вообще, мне кажется, невозможно локализовать в Ухане было вирус со столь длительным инкубационным периодом. Там что-то не так как рассказывают


+14
973
hunter:
Сегодня, 10:25

Цитата: Kebchik

Паника + пропаганда = страшное оружие. Людей понять можно: паника, информация по поводу вируса противоречивая, нагнетается истерия. Искуственно скорее всего. Из заболевших стараются сделать чуть ли не монстров, которых нужно изолировать или отстреливать. Похоже на средневековье с инквизицией и охотой на ведьм. Но на улице 21 век, пора очнуться от средневекового угара. И поставить себя на место другого, оказавшегося в беде.

На улице то 21 век,а медицина в Украине где то застряла в 19.То что они говорят что нет больных,они и сами толком не знают,если нет температуры, не факт что человек не инфицирован.


+4
277
Кавоман:
Сегодня, 10:34

Цитата: shtai

Цитата: Кавоман

 

Ну ви ж тут самий розумний та досвідчений, тому підкажіть - з тих 75727 захворівших, скільки одужає, а скільки помре?

Ладно, уговорили проведу Вам ликбез: 

2128 умерло, 16480 вылечилось
итого 18608 заболевших о которых известна статистика

% смертности (2128/18608) *100 = 11,44. То есть со 100 заболевших умрет в среднем 11-12 человек, на 10 заболевших это 1-2 человека. 

Процент выздоровления расписать как высчитать?

 

Лучше поднимайте вопрос эпидемии туберкульоза.

 

Ну тоді і я вам трошки лікбезу підкину:

1/7,7*10=1,3 людини із 10. Це дуже різниться з вашими 1-2?

То що там з туберкульозом?


0
1 203
shtai:
Сегодня, 10:41

Цитата: Кавоман

 

Ну тоді і я вам трошки лікбезу підкину:

1/7,7*10=1,3 людини із 10. Це дуже різниться з вашими 1-2?

То що там з туберкульозом?

Не буду в даваться в подробности что за значения Вы взяли, но где в вашей формуле каждый 7-й умерший? Вы сами себя обманули?

 

А с туберкульозом все просто- эпидемия про которую никто не говорит, которая уже 20 лет забирает жизни. Тубдиспансеры закрывают, лекарств для лечения почти нет.


+6
973
hunter:
Сегодня, 10:41

Декількох громадян не пустили на борт в Ухані, оскільки у них була трохи підвищена температура.

Вот этих сразу в верховну раду и пусть там посидят робочий день,а там видно будет.


+5
608
ulyanov:
Сегодня, 10:42

Цитата: vortex
Разве проблема была показать общественности подготовленные помещения, боксы, персонал? Мне кажется нет

Саме так слід діяти для того, щоби не було паніки: показати жителям місцевим та по телебаченню підготовлений для карантину санаторій та належним чином проінструктований персонал, показати це по телебаченню, дати письмові висновків лікарів про те, що санаторій може бути при цьому використаний для карантину.

 

А у нас все робиться як завжди - спочатку поліція та БТР, а потім вже як-небудь колись поговоримо


+8
3 019
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:43

Цитата: shtai
То есть со 100 заболевших умрет в среднем 11-12 человек, на 10 заболевших это 1-2 человека. 
Вы не сравнивайте Китай и нищую Украину. У нас даже тест-систем нет ,чем диагностировать? А лечить чем, чем терапию проводить, нет ни черта? Конечно, своих людей надо выручать и помогать. Но такие карантины должны проводиться в инфекционных больницах, а не в санаториях. Где эти больницы, "реоформировали"? Вот, что людей возмущает - полная профнепригодность власти.

p.s. На видео я Гвардии не вижу, я вижу вспомогательную карательную полицию.


+9
1
AnNet:
Сегодня, 10:45

Какой ужас, это ж наши люди, чьи-то дети, братья и т.д., вы предлагаете расстрелять их в аэропорту?  Обидно и страшно, если с тобой что-то случится, твои же тебя и добьют (((


+5
2 300
Dmitriys:
Сегодня, 10:50

Цитата: vortex

Цитата: Dmitriys

Сегодня Китай, а завтра Польша или Чехия и что бросить всех? А то что полиция не с народом этот лозунг засуньте себе в задницу. Полиция выполняет приказы и защищает закон Украины. Настоящий патриот Украины своих не бросает, а псевдо патриотики могут только лозунги кричать и дороги перекрывать нарушая законы Украины.

 

Дмитрий, Вы в курсе что на майдане когда людей расстреливали тоже по приказу... А законы существуют не ради того чтобы их защищали, а для того чтобы защищать людей. Думаю, с понианием этого у некоторых большие проблемы. Потому так и живём

Да да расказывайте сказки за майдан еслиб янык хотел придушить майдан именно любой ценой то придушилбы и остался у власти, а так кто стрелял? Кто те люди которых выводил парубий? Как говорится кто захватил власть тот и на коне и можно расказывать что угодно. Но еслиб беркут не начали преследовать и не захватывали админ здания типа патриоты то не умиралиб люди. За что был Майдан? Власть не нравится? подождите выборов и все. В ЕС хотите? Чтоб стать хорошой страной не обязательно быть в ЕС. А теперь цены будут именно такими как и  там.


-1
4 358
Solenoid:
Сегодня, 10:50

Ну по всей логики таких надо размещать подальше от любых населенных пунктов, а не в центре страны. Место для карантина непонятное какое то. Санаторий. Никаких готовых условий для карантина по неведомой фигне, которая потенциально может передаваться через местных животных. Нарушения карантина будут в любом случае, кто-то пойдет за бухлом, кто-то ещё за чем нибудь. В общем местные жители всё правильно делают.

+7
65
Antivata:
Сегодня, 10:50

Цитата: AnNet

Какой ужас, это ж наши люди, чьи-то дети, братья и т.д., вы предлагаете расстрелять их в аэропорту?  Обидно и страшно, если с тобой что-то случится, твои же тебя и добьют (((


О, перепуганные истерички-коментаторы полезли)). Хто где предлагал расстрелять в аэропорту?


+1
136
Zloy_kachan:
Сегодня, 10:57

 

Цитата: AnNet

Какой ужас, это ж наши люди, чьи-то дети, братья и т.д., вы предлагаете расстрелять их в аэропорту?  Обидно и страшно, если с тобой что-то случится, твои же тебя и добьют (((

Никого расстреливать не надо. Отправить куда-нибудь в Межигорье или в Конча-Заспу в санаторий. И тем самым доказать свою любовь к каждому украинцу и то, что риска заражения нет.


+12
39
vortex:
Сегодня, 10:57

[quote=Dmitriys]

Да да расказывайте сказки за майдан еслиб янык хотел придушить майдан именно любой ценой то придушилбы и остался у власти, а так кто стрелял? Кто те люди которых выводил парубий? Как говорится кто захватил власть тот и на коне и можно расказывать что угодно. Но еслиб беркут не начали преследовать и не захватывали админ здания типа патриоты то не умиралиб люди. За что был Майдан? Власть не нравится? подождите выборов и все. В ЕС хотите? Чтоб стать хорошой страной не обязательно быть в ЕС. А теперь цены будут именно такими как и  там.

[/quote]

 

 

Да да расказывайте сказки за майдан еслиб янык хотел придушить майдан именно любой ценой то придушилбы и остался у власти, а так кто стрелял? Кто те люди которых выводил парубий? Как говорится кто захватил власть тот и на коне и можно расказывать что угодно. Но еслиб беркут не начали преследовать и не захватывали админ здания типа патриоты то не умиралиб люди. За что был Майдан? Власть не нравится? подождите выборов и все. В ЕС хотите? Чтоб стать хорошой страной не обязательно быть в ЕС. А теперь цены будут именно такими как и  там.

[/quote]

Администрация, прошу отправить в этого адепта нашего беглого легитимного в ростов. Если денег на билет нет, то отправте хотя бы в бан


+2
1 203
shtai:
Сегодня, 10:57

Цитата: Daniel Mroz

Вы не сравнивайте Китай и нищую Украину.

Я и не сравнивал, в Укриане пока 0-я статистика по коронавирусу и слава Богу.


+1
4 358
Solenoid:
Сегодня, 10:59

Кстати, если бы было так все хорошо и безопасно, как вешают лапшу населению, то этих бы разместили в Киеве. Не хотят? Угадайте почему?

+4
507
LYuSIYa:
Сегодня, 11:07

Цитата: Solenoid
Кстати, если бы было так все хорошо и безопасно, как вешают лапшу населению, то этих бы разместили в Киеве. Не хотят? Угадайте почему?
У "Феофанії" наприклад.


+3
3
MOHAX:
Сегодня, 11:09

А тим часом триває ранкове пленарне засідання Верховної Ради України, де розглядаються правки до законопроекту з приватизації земель с/г призначення... 


+4
608
ulyanov:
Сегодня, 11:20

Цитата: Solenoid
этих бы разместили в Киеве

До речі, саме в Києві розташований профільний науковий інститут легеневих хвороб з відповідною лікувальною базою


+3
338
Bruklin:
Сегодня, 11:23

Моя хата з краю, нічого не знаю.  

 Еще вчера говорили - "Браття", а сегодня - " да ну их". 

Их не строем по городу водить будут, а закроют на територии. И потом, я уверен что много кто из Санжар получает посылки из Алиекспрес. 

   Так посылки получать, не боятся про семъю, и окружающих, а как принять людей так сразу пригорает. 

   Японцы круизный лайнер закрыли на карантин а не затопили м международных водах.  Во всем мире своих принимают и ничего. А у нас свиньи с вилами кидаются. 

   Противно. 


0
3 019
Daniel Mroz:
Сегодня, 11:26

Цитата: ulyanov
з відповідною лікувальною базою
Яка там база? Не смішіть. В нас санаторії є базою. А ще сміялися з росіян, коли вони в Тюмені в санаторії розмістили на карантин. США своїх, до речі, розмістили на карантин у військових госпіталях


+1
172
Sanay:
Сегодня, 11:26

А в чем проблема, поселить ЗДОРОВЫХ людей в санаторий на 2 недели? 

 

Наверное обидно сейчас летящим в Украину с Китая, тебя ведь тут ждут)))


0
608
ulyanov:
Сегодня, 11:28

Президент пише про безпрецедентні заходи з безпеки навколо Нових Санжар під час карантину. 

 

Писати - це гарно, але в 21 сторіччі набагато краще було би і продемонструвати наочно ці заходи з безпеки, зняти про них відповідний сюжет та розмістити його на сайті Президента, продемонструвати ці заходи місцевим жителям.

 

Говорити і писати у нас гарно навчились. Залишилось ще навчитись робити правильні речі


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