Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що у безпеці знаходяться і евакуйовані, і мешканці Нових Санжар

Сегодня, 00:00 Просмотров: 315

Тих, хто кидав камінням в автобуси, обіцяють покарати

20 лютого у Нові Санжари прибув прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Близько опівночі на брифінгу він заявив, що усі евакуйовані люди пройшли перевірку і не мають симптомів гострих респіраторних захворювань. Люди в повній безпеці.









Об’єкт знаходиться під охороною фізичною та наглядом медиків-інфекціоністів. На території об’єкту для охорони людей залишається 300 працівників Нацгвардії, ще 100 нацгвардійців — в резерві. Нацполіція посилила патрулювання в регіоні.





Троє медичних працівників, які перебували з евакуйованими людьми під час польоту, і надалі залишаються з ними. Плюс з ними на території місця обсервації буде ще один медик. Безпосередньо з розміщеними ані персонал медцентру, ані оточуючі контактувати не будуть.





Міністр охорони здоров’я буде перебувати разом із громадянами, щоби власним прикладом показати, що все нормально і підстав для паніки немає.









Під час провокацій місцевих мешканців, які не давали автобусам з людьми проїхати на територію медичного центру, 9 правоохоронців отримали поранення, 5 з них — середньої тяжкості.





У двох автобусах, які закидали камінням, розбиті вікна.





Поліція вже порушили кримінальні провадження. Відеоматеріалів, щоб ідентифікувати тих, хто видав каміння — достатньо.





Їх обіцяють покарати.



