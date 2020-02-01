Троє кременчужан стали чемпіонами України з кікбоксингу WAKO

Вітаємо вихованців Сергія Леоненка з перемогами
У Броварах 16 лютого завершився Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO. Як повідомив тренер кременчуцьких спортсменів Сергій Леоненко, масштабність, рівень і міць змагань вражає: учасників понад 1 400, підготовка та проведення заходу на висоті, рівень спортсменів дуже високий, брали участь кращі з кращих спортсменів.
- Наші бійці взяли участь в чемпіонаті і більш, ніж гідно представили наш клуб, показавши на рингу характер, фізичні та технічні навички. Пройшли всі відбіркові бої, вийшли у фінал і повернулися додому чемпіонів, - зауважив Сергій Леоненко.
Чемпіонами та призерами змагань стали:
- золото: Ілля Коржов Ілля, Андрій Кучеренко, Максим Греков
- срібло: Олександр Шимків, Гнат Грінченко, Максим Новгородцев (дві срібні нагороди), Дмитро Подольський
- бронза в Антона Остренко