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Троє кременчужан стали чемпіонами України з кікбоксингу WAKO

Сегодня, 07:17 Просмотров: 378

 

Вітаємо вихованців Сергія Леоненка з перемогами

У Броварах 16 лютого завершився Чемпіонат України з кікбоксингу WAKO. Як повідомив тренер кременчуцьких спортсменів Сергій Леоненко, масштабність, рівень і міць змагань вражає: учасників понад 1 400, підготовка та проведення заходу на висоті, рівень спортсменів дуже високий, брали участь кращі з кращих спортсменів. 


- Наші бійці взяли участь в чемпіонаті і більш, ніж гідно представили наш клуб, показавши на рингу характер, фізичні та технічні навички. Пройшли всі відбіркові бої, вийшли у фінал і повернулися додому чемпіонів, - зауважив Сергій Леоненко.


Чемпіонами та призерами змагань стали: 

  • золото: Ілля Коржов Ілля, Андрій Кучеренко, Максим Греков
  • срібло: Олександр Шимків, Гнат Грінченко, Максим Новгородцев (дві срібні нагороди), Дмитро Подольський 
  • бронза в Антона Остренко



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Автор: Альона Душенко
Теги: кікбоксинг
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