Як кременчужанка «стала кидати людей» під час працевлаштування за кордон

Дар'я поділилася з «Телеграфом» інцидентом, в який її втягнули без її відома. Кременчужанка розповіла, що її фотографію використала невідома їй жінка, яка нібито працевлаштовує людей на закордонні заробітки
19 лютого знайома надіслала Дар'ї посилання на пост у фейсбуці. У ньому була фотографія Дар'ї та інформація про те, що вона буцімто недобросовісно влаштовує на закордонні заробітки.
Люди почали залишати неприємні та образливі коментарі. Також знайшлися ті, кого «Ольга» ( жінка що використала фото Дар'ї) «кинула».
Дар'я сказала, що для неї ця ситуація є досить неприємною, і у неї може потрапити кожна людина.
У Дар'ї немає здогадок, чому невідома жінка взяла та встановила у Вайбері її фотографію. Кременчужанка зазначила, що не пов'язана зі сферою працевлаштувань за кордон. Даша - кондитер. Про це вона написала у своєму Інстаграмі.
Джерело: Instagram
Даша написала повідомлення дівчині, яка поширила цей допис, з проханням видалити її фото. Даша розказала, що їм вдалося знайти з нею спільну мову і світлину видалили. Та згодом весь допис зник. 20 лютого станом на 14.20 посту вже не було у фейсбук-групі. Ймовірно через масові скарги на нього.
Варто зауважити, що Ольга продовжує використовувати чуже фото. Автор почав з нею діалог, щоб спробувати дізнатися, навіщо Ольга так робить.