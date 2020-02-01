Як кременчужанка «стала кидати людей» під час працевлаштування за кордон

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 296

Дар'я поділилася з «Телеграфом» інцидентом, в який її втягнули без її відома. Кременчужанка розповіла, що її фотографію використала невідома їй жінка, яка нібито працевлаштовує людей на закордонні заробітки

19 лютого знайома надіслала Дар'ї посилання на пост у фейсбуці. У ньому була фотографія Дар'ї та інформація про те, що вона буцімто недобросовісно влаштовує на закордонні заробітки.









Люди почали залишати неприємні та образливі коментарі. Також знайшлися ті, кого «Ольга» ( жінка що використала фото Дар'ї) «кинула».

Дар'я сказала, що для неї ця ситуація є досить неприємною, і у неї може потрапити кожна людина.





- Йтимеш по вулиці. Тебе почнуть сварити та бити, а ти навіть не знатимеш, за що, - сказала кременчужанка.





У Дар'ї немає здогадок, чому невідома жінка взяла та встановила у Вайбері її фотографію. Кременчужанка зазначила, що не пов'язана зі сферою працевлаштувань за кордон. Даша - кондитер. Про це вона написала у своєму Інстаграмі.





Джерело: Instagram





Даша написала повідомлення дівчині, яка поширила цей допис, з проханням видалити її фото. Даша розказала, що їм вдалося знайти з нею спільну мову і світлину видалили. Та згодом весь допис зник. 20 лютого станом на 14.20 посту вже не було у фейсбук-групі. Ймовірно через масові скарги на нього.





Варто зауважити, що Ольга продовжує використовувати чуже фото. Автор почав з нею діалог, щоб спробувати дізнатися, навіщо Ольга так робить.



