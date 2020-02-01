Кам'яні Потоки та Білецьківка проти об'єднання з Кременчуком

Сегодня, 09:27 Просмотров: 739 Комментариев: 3

Ініціативна група Кам'янопотоківської ОТГ зустрілася з головою Полтавської облдерадміністрації Олегом Синєгубовим. Зв інформацією пресслужби Полтавської ОДА, зустріч відбулася з ініціативи жителів громади. Вони стурбовані тим, що до Перспективного плану їх подали як об’єднананих з Кременчуком.









- Відбулися деякі зміни в Перспективному плані об'єднання громад про які ми не знали, тому приїхали до голови, щоб прояснити ситуацію. Ми вже цілісна громада, але нас хочуть приєднати до Кремечука. Якщо це відбудеться, ми не зможемо відстоювати свої інтереси. У нас хотіли знищити медицину, освіту, але ми цього не допустили,– сказала сільський голова Білецьківської сільської ради Анна Самойлюк.





Кам'янопотоківська сільська громада створена 8 листопада 2019 року, до її складу ввійшли Білецьківська та Кам'янопотоківськасільські ради.









Голова облдержадміністрації Олег Синєгубов запропонував жителям відстоювати свої права й боротися за своє існування. Запросив їх на засідання Мінрегіону, яке проведуть у відкритому форматі й там внести свої пропозиції, та висловити невдоволення. Також очільник області ініціював написання листа до Міністерства розвитку громад та територій України.





Як розповіла в.о. директора Департамента економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Олена Онупко, перспективний план до Кабміну подали 10 лютого в розрізі громад, що входитимуть разом з картографічними матеріалами. 17 лютого інформацію доповнили паспортами спроможних громад, які формувалися протягом 7 днів.