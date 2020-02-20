У МВС підтвердили, що евакуйованих українців з Китаю везтимуть в Нові Санжари

На сайті МВС з'явилася інформація, що евакуйованих українців з Китаю везтимуть до Нових Санжар.

- Після прибуття усіма особами на борту буде пройдено належний прикордонний контроль із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньоі організації охорони здоров’я у спеціальній відокремленій зоні летовища.





Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.





Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу.





МВС України констатує, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.