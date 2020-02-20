Полтавщина

У МВС підтвердили, що евакуйованих українців з Китаю везтимуть в Нові Санжари

Сегодня, 10:03 Просмотров: 1 747 Комментариев: 10

Людей у супроводі та під охороною поліції доставлять на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари»

На сайті МВС з'явилася інформація, що евакуйованих українців з Китаю везтимуть до Нових Санжар.


- Після прибуття усіма особами на борту буде пройдено належний прикордонний контроль із дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки відповідно до Міжнародних медико-санітарних правил Всесвітньоі організації охорони здоров’я у спеціальній відокремленій зоні летовища.


Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.


Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу.


МВС України констатує, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.


У Нових Санжарах коронавірусна паніка: люди зібралися на мітинг, на місце приїхали силовики (оновлюється)


Сьогодні зранку, 20 лютого, о 9.40, український пасажирський літак спецрейсу «PQ 7302» із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль. Там він дозаправиться пальним і вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ.


На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус

Комментарии: 10

444
vetalman:
Сегодня, 10:15

чего вы не смеетесь не смешно вам , или вы не знаете сколько киллометров от Санжар до Кременчуга ? 


+9
450
Pak:
Сегодня, 10:23

Зачем в Санджары их везти? Люди против. Выпустите их в Борисполе, пусть по домам разъедутся.[САРКАЗМ]
А по делу, наконец-то у правительства хватило ума сделать толковые шаги по помощи нашим гражданам за границей и поместить их в карантин, но нашлись те, кто против. В Санджарах будут обязывать целоваться в дёсна с этими 14 человек или буду "по хатам" сетить? Персонал этого самого санатория МВС прям горит желанием заразиться сам и всех перезаражать. 
Каждый в этой жизни должен заниматься своим делом, инфекционисты инфекциями, а трактористы водить трактор.


 


+2
607
The best:
Сегодня, 10:31

Иностранцы на борту--- это россияне,так хитро написали--- "иностранцы"(


+1
450
Pak:
Сегодня, 10:35

Цитата: vetalman

чего вы не смеетесь не смешно вам , или вы не знаете сколько киллометров от Санжар до Кременчуга ? 

В паре километров от Кременчуга с Сосновке находится туберкулёзный диспанцер. Там даже с открытой формой никого не удерживают принудительно: вышел, сел на автобус и поехал со всеми в Кременчуг. Это не смущает? 


+5
444
vetalman:
Сегодня, 10:37

ничего страшного ...от вируса умирает только каждый седьмой ...тобиш для города с населением 219 000 тысяч летальная цифра будет где-то около 1000 


+2
3 019
Daniel Mroz:
Сегодня, 10:49

Цитата: Pak
Каждый в этой жизни должен заниматься своим делом, инфекционисты инфекциями
Вот именно своим. В санатории работают инфенкционисты? Это обычный санаторий и его персонал далек от  мер противинфекционной защиты, как Украина от цивилизованного мира


+10
4 358
Solenoid:
Сегодня, 10:53

Если там кто-то оказался заразный, то будет весело всем. Никто сидеть там не будет, а будут лазить по округе разнося вирус. Почему их не разместили где нибудь в горах, подальше от людей? Какого этих возможно бацильных закинули в центр страны?

+3
65
Antivata:
Сегодня, 10:54

Цитата: vetalman

ничего страшного ...от вируса умирает только каждый седьмой ...тобиш для города с населением 219 000 тысяч летальная цифра будет где-то около 1000 

Погнали на площадь палить шины! харэ по клаве тарабанить! 


0
450
Pak:
Сегодня, 10:55

Цитата: Daniel Mroz

Цитата: Pak
Каждый в этой жизни должен заниматься своим делом, инфекционисты инфекциями
Вот именно своим. В санатории работают инфенкционисты? Это обычный санаторий и его персонал далек от  мер противинфекционной защиты, как Украина от цивилизованного мира

С чего взяли, что там обычный санаторий? Если бы читали немного больше, чем пишет Телеграф, то вчера туда привезли соответсвующий персонал и оборудование. 
Второе, людей привезли на карантин, это не больные. Т.е. не факт, что у кого-то проявится болезнь. 


+1
444
vetalman:
Сегодня, 11:12

кто там не верит про каждого седьмого ? Знаете пока не клюнет то не поверите ...В Китае умер от короновируса кинорежесер и вся его семья ,одна жена пока еще в реанимации ...это вам про каждого седьмого что б понятней было



кто в этом году летом .если доживет до лета .соберается посетить этот санаторий в Санжарах .а сколько там детских лагерей рядом вы не знаете ?


-1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх