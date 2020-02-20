У МВС підтвердили, що евакуйованих українців з Китаю везтимуть в Нові Санжари

Людей у супроводі та під охороною поліції доставлять на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари»
На сайті МВС з'явилася інформація, що евакуйованих українців з Китаю везтимуть до Нових Санжар.
Спеціальним транспортом ДСНС України у супроводі та під охороною поліції їх буде доправлено на територію медичного центру Національної гвардії України «Нові Санжари» у Полтавській області.
Протягом 14 днів там вони перебуватимуть в обсервації із забезпеченням суворого режиму санітарного-епідеміологічного контролю та безпеки. Всі протиправні спроби перешкоджання розміщенню евакуйованих на цьому об’єкті або порушення режиму їхньої обсервації будуть припинені Нацполіцією та Нацгвардією відповідно до вимог Закону та рішення урядового штабу.
МВС України констатує, що загрози здоров’ю громадян відсутні, спільно з МОЗ проводяться активні профілактичні заходи.
Сьогодні зранку, 20 лютого, о 9.40, український пасажирський літак спецрейсу «PQ 7302» із евакуйованими з КНР громадянами здійснив посадку в міжнародному аеропорту міста Бориспіль. Там він дозаправиться пальним і вилетить у Міжнародний аеропорт міста Харків. За доповідями екіпажу та медперсоналу супроводу, всі на борту літака здорові та можуть продовжувати політ.
На борту повітряного судна авіакомпанії SkyUp перебувають 45 громадян України і 27 іноземців, а також екіпаж і супроводжуючі лікарі.