Кременчуг

Через місяць комбінат ритуальних послуг надав офіційну відповідь щодо скандалу у морзі на Різдво

Сегодня, 08:19 Просмотров: 893 Комментариев: 2

 

Проте документи щодо тарифів на надання ритуальних послуг та порядку прийому тіл на зберігання «ТелеграфЪ» за своїм інформаційним запитом і досі не отримав з невідомих причин

Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» відповіло «Телеграфу» на звернення, яке ми направили 20 січня, щодо ситуації, коли на Різдво у родини з Піщаного відмовилися приймати труп покійного родича до моргу.


Виконуючий обов'язки директора цього підприємства Віталій Стефаненко пояснив відмову двома факторами:

  • по-перше, не було надано лікарського свідоцтва або фельдшерської довідки про смерть померлого;
  • по-друге, копію висновку від поліції про ненасильницьку смерть людини родина надала у неналежному вигляді (отриману за допомогою месенджера Viber та не завірену згідно чинного законодавства).

Ознайомитися з повним текстом відповіді можна нижче:


 


Саме тому керівник підприємства прийняв рішення не приймати тіло до холодильної камери. Крім того, у тексті зверталася увага на те, що померлого до моргу привезли транспортом приватного підприємства, працівники якого представилися співробітниками «Легіонеру», проте такого підприємства на території Кременчука та Кременчуцького району немає. Натомість підрозділ з перевезення небіжчиків КП «СКРП» у той день до Піщаного не виїжджав.


Керівник Кременчуцького районного віділення поліції Андрій Власенко


Разом з тим, під час пресконференції 24 січня керівник Кременчуцького районного відділення поліції Андрій Власенко на запитання журналістів з приводу того, що працівники районної поліції не видали необхідні документи (висновок про ненасильницьку смерть), відповів, що коли надходить виклик про смерть людини, на місце виїжджає слідчо-оперативна група, яка розбирається, чи є ознаки насильницької смерті, чи ні.


Якщо є сумніви або лікар на місці не видає довідку, яка засвідчує, що людина хворіла, то відкривається кримінальне провадження за статтею 115 ч. 1 КК України, а тіло відправляють до моргу, щоб провести розтин і встановити точну причину смерті. У всіх інших випадках, якщо лікар перебуває на місці, він видає довідку про смерть, і даний факт до кримінального правопорушення не відносять. Тому просто реєструється заява у журналі повідомлень, і матеріали вписуються до справи. Труп до моргу не направляється взагалі.


Зауважмо, що відповідь на наш інформаційний запит щодо тарифів на надання ритуальних послуг, а також документи, що передбачають порядок прийому тіл померлих на зберігання до моргу КП «СКРП» досі не надало з невідомих причин, хоча за вимогами законодавства, ця відповідь мала прийти у строк 5 робочих днів.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: морг спецкомбинат ритуальных услуг скандал ритуальные услуги запрос полиция село Песчаное

Комментарии: 2

1 517
mangust-1:
Сегодня, 08:25

"Т",що там з розміщенням інфікованих(вірогідно)людей з китайського Уханю на Полтавщині,в Нових Санжарах?


-6
3 019
Daniel Mroz:
Сегодня, 09:00

Таке відчуття, що ці 2 пана Стефаненко і Власенко ніби то з лісу вийшли і ніколи не бачили в очі нормативних актів , якими вони повинні керуватися в роботі. Перший вимагає ,якусь завірену копію висновку з поліції про ненасильницьку смерть, видача якої родичам не передбачена ніяким нормативним документом, тому що там містяться персональні дані сторонніх осіб ,які опитуються на місці  - вона складається в одному екземплярі і  залишається в матеріалах поліції.  А пан начальник поліції, мабуть, забув, що ФАПи в селах працюють не цілодобово, і довідку про смерть лікар може видати тільки в робочий день і час, а не серед ночі. Поліцаї можуть спокійно дати довідку довільної форми про факт смерті і її повинно бути достатньо для таких діячів як Стефаненко. Але бачите, що цей місцевий феодал вимагає - "завірений згідно чинного законодавства висновок". Так і хочеться спитати - ти сам то те законодавство читав?

 


+20
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