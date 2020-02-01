Кров, сила та міць: кременчужанин переміг на пам'ятному турнірі

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Турнір з боксу пам’яті полеглих під час Павлопіль-Широкинського наступу

16 лютого у спортивному комплексі «Портовик» у Маріуполі пройшов видовищний турнір з боксу. За інформацією пресслужби Азову», захід присвятили пам’яті 11 азовців, які загинули 5 років тому. Цього дня «Портовик» зібрав бійців полку «Азов», роти поліції особливого призначення «Схід» та поліцейських патрульної поліції. Усі учасники змагалися у декількох вагових категоріях – від 60 до 90+ кілограм.





Запеклі поєдинки розпочиналися ударом гонга. На рингу бійці демонстрували свої силу, швидкість та майстерність, а дарувати перемогу супернику не хотів ніхто.





Участь у змаганнях взяв боєць з Кременчука Максим на прізьвисько Пістон, який завоював «золото» змагань.





У результаті безкомпромісної боротьби призові місця розділилися таким чином: