Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Кров, сила та міць: кременчужанин переміг на пам'ятному турнірі

Сегодня, 07:24 Просмотров: 373

 

Турнір з боксу пам’яті полеглих під час Павлопіль-Широкинського наступу 

16 лютого у спортивному комплексі «Портовик» у Маріуполі пройшов видовищний турнір з боксу. За інформацією пресслужби Азову», захід присвятили пам’яті 11 азовців, які загинули 5 років тому. Цього дня «Портовик» зібрав бійців полку «Азов», роти поліції особливого призначення «Схід» та поліцейських патрульної поліції. Усі учасники змагалися у декількох вагових категоріях – від 60 до 90+ кілограм.


Запеклі поєдинки розпочиналися ударом гонга. На рингу бійці демонстрували свої силу, швидкість та майстерність, а дарувати перемогу супернику не хотів ніхто.


Участь у змаганнях взяв боєць з Кременчука Максим на прізьвисько Пістон, який завоював «золото» змагань. 


У результаті безкомпромісної боротьби призові місця розділилися таким чином:

  • ІІІ місце – Ярило, Лев, Граф, Боксер (рота «Схід»), Дезмонд, Торба, Технар.
  • ІІ місце – Пумба, Субота, Кривий, Люгер, Кит, Остров, Мексика.
  • І місце – Хук, Пістон, Турецький, Живчик (патрульна поліція), Зігзаг (рота «Схід»), Бір, Соло.
1
Автор: Альона Душенко
Теги: бокс
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх