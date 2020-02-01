«Битва за Дніпро»: «щуки» вперше обіграли «Кременчук» на своєму майданчику

Вчера, 22:07 Просмотров: 245

Сьогодні, 20 лютого, в Херсоні на арені «Фаворит» «Дніпро» на своєму майданчику приймав лідера чемпіонату «Кременчук». Зустріч між цими командами мала негласну назву «Битва за Дніпро». І дійсно, вболівальники, які підзавязку забили трибуни арени стали свідками бойової гри з безліччю гольових моментів, красивих воротарських сейвів і бійок.









З перших хвилин господарі пішли вперед і зуміли створити кілька небезпечних моментів біля воріт «Кременчука». У відповідь гості забили першими - ефектну шайбу зльоту закинув Кирило Бондаренко. Херсонські хокеїсти кинули відіграватися і ледь не пропустили другий гол. На цей раз, воротар «Дніпра» Олександр Хомутов врятував команду після подвійного кидка від гостей.





До кінця періоду херсонці могли закинути як мінімум три шайби, але у всіх випадках воротар «Кременчука» Микита Сандирев зіграв наднадійно. У другій «двадцятихвилинці» сценарій гри не змінився - господарі настирливо йшли вперед, а гості, захищаючись, на контратаках шукали успіх біля воріт херсонців.





В результаті, на 29 хвилині захисник «Дніпра» Дмитро Пугачов, вдало підключившись до атаки, зрівняв рахунок - 1:1.





У третьому періоді, при рівній боротьбі, цифри на табло не змінилися. Обидві команди мали рівні шанси на те, щоб перемогти. Крім феєрії гольових моментів, вболівальники стали свідками і видовищної бійки.





І все ж, результат поєдинку вирішив потужний кидок Сергія Дорофєєва в овертаймі, що означало другу в сезоні перемогу херсонської команди над лідером турнірної таблиці.