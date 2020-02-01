«Гірник» затримав матч з «Кременем», але зробив у ньому камбек

Сегодня, 17:55 Просмотров: 423 Комментариев: 1

























Фото: Артем Коваленко

Сьогодні, 19 лютого, футболісти «Кременя» зіграли контрольний матч проти друголігового «Гірника» з Кривого Рогу. Матч на стадіоні «Кремінь-Арена» розпочався з годинним запізненням, оскільки автобус суперника зламався в дорозі.



«Кремінь» - «Гірник» - 1:4 (1:1)

Голи: Козлов 17 - Коцюмака 45+1, Григорик 86 (пенальті), 87, Фетісов 90

«Кремінь»: Закорський, Янаков та 9 гравців на перегляді, у другому таймі вийшли: Олійник, Куць та 9 новачків

«Гірник»: новачок (Черниш, 46) - новачок (Фетісов, 46), Заіменко (Соседко, 46), Кравчук (Голуб, 46), Коцюмака (Сокол, 46) - (Попчук, 46), новачок (Горват, 46), Григорик (к), Пятов (Шмат, 46), Гоменко (новачок, 46) - новачок (Кателін, 46)



«Кремінь» у стартовому складі випустив голкіпера Влада Закорського та півзахисника Івана Янакова, решта гравців - новачки.





Команди розпочали матч з боротьби, обмінявшись моментами. На 17 хвилині голкіпер «гірників» вибив м'яч зі штрафної й після рикошету потрапив до нашого нападника. Артем Козлов скористався помилкою суперника й потужним ударом запустив м'яч у пусті ворота. Супер міг зрівняти рахунок, але наш воротар Влад Закорський парирував удар. Вже у доданий час «Кремінь» пропустив «гол у роздягальню». Коцюмака після передачі Пятова з гострого кута відправив м'яч у ворота - 1:1.



У другому таймі у воротах з'являється Андрій Олійник, на полі Іван Куць, а також частково роблять ротацію новачків. Друга половина матчу розпочалася з тиску «гірників». Вбивчий удар з 11-метрової позначки, простріл Горвата та удар зі штрафного - всі удари відбиває наш голкіпер. Ще кілька моментів не реалізують футболісти біля обох воріт. А вже на 84 хвилині наш гравець збив суперника у чужій штрафній - арбітр вказав на «точку». Григорик точно виконав пенальті й розвів м'яч та Андрія Олійника по різних кутах воріт, а вже за хвилину той же Григорик збільшив перевагу - 1:3. На останніх хвилинах «Кремінь» пропустив ще один гол, йшла передача на ближню штангу де Фетісов першим на м'ячі забиває у ближній кут — 1:4.



Наступний матч «Кремінь» зіграє вже цієї п'ятниці, 21 лютого. Матч з СК «Полтава» розпочнеться о 12.00 на стадіоні «Кремінь-Арена».