Дотаційний «Кременчукводоканал» купує три авто Renault Logan на суму 805,4 тис грн

Сегодня, 17:22 Просмотров: 756

Договір уклали на три автівки, проплатили дві. Із закупівлею поквапилися, щоб не проводити тендер

КП «Кременчукводоканал» купило три автомобіля Renault Logan (версія Life+) на суму 805,4 тис грн. Звіт розміщений в системі електронних закупівель ProZorro. Договір на прямій допороговій закупівлі (тобто без тендеру) уклали з ТОВ «Соллі Плюс. Кременчук». Термін поставки товару — з 24 січня 31 грудня 2020 року.





- Поки що купили два авто, грошей вистачило на два, але угода на три, — коментує Віктор Солодяшкін, директор КП «Кременчукводоканал».





За його словами, один автомобіль обслуговує службу реалізації, абонентський відділ та відділ комерційного обліку. Друге авто - бухгалтерію та юридичний відділ. Необхідність купівлі він пояснив тим, що раніше використовувалися ВАЗ-2107 - машини 2004 року випуску, які потребували постійного ремонту.





Авто куплені за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства. Втім, КП «Кременчукводоканал», як і інші комунальні підприємства міста, ввійшло в 2020 рік з кредиторською заборгованістю — і місто виділило цьогоріч з бюджету гроші підприємству на погашення боргів. То чи була нагальна потреба купувати нові авто, ще й три одразу?





Комунальна галузь Кременчука цьогоріч гаситиме 30 млн грн минулорічних боргів







- Вони були в постійній експлуатації, потребували постійного ремонту. Ми порахували, що нам невигідно їх утримувати. І головне, якщо витрата палива на «сімку» - 10 л, то тут 5 л (на 100 км — прим.) Машини йдуть з гарантією на три роки. Це економ-варіант серед Renault Logan, - каже Віктор Солодяшкін.





Він додав: не факт, що підприємство оплатить і третю машину. Що стосується бюджетних коштів, якими місто дотує підприємство, він пояснив: вони призначені на погашення кредиту МБРР, який водоканал отримав на енергоефективне обладнання.





- Відсотки щороку ростуть, отже, нам місто допомагає щороку гасити відсотки, інше ми погашаємо за свій рахунок, - запевняє директор водоканалу.





КП «Кременчукводоканал» належить до суб'єктів господарювання, для яких поріг закупівель товарів та послуг складає 1 млн грн. Тобто до цієї суми підприємство може купувати без торгів — цим правом воно й скористалося, уклавши угоду одразу на три авто.





Проте із 19.04.20 року набувають чинності зміни до Закону «Про публічні закупівлі». І він зобов'яже замовників товарів, робіт та послуг, який передбачає конкуренцію на торгах від суми 50 тис грн. Отже, водоканал поспішив купити машини, оминаючи тендер.



