Дотаційний «Кременчукводоканал» купує три авто Renault Logan на суму 805,4 тис грн

КП «Кременчукводоканал» купило три автомобіля Renault Logan (версія Life+) на суму 805,4 тис грн. Звіт розміщений в системі електронних закупівель ProZorro. Договір на прямій допороговій закупівлі (тобто без тендеру) уклали з ТОВ «Соллі Плюс. Кременчук». Термін поставки товару — з 24 січня 31 грудня 2020 року.
За його словами, один автомобіль обслуговує службу реалізації, абонентський відділ та відділ комерційного обліку. Друге авто - бухгалтерію та юридичний відділ. Необхідність купівлі він пояснив тим, що раніше використовувалися ВАЗ-2107 - машини 2004 року випуску, які потребували постійного ремонту.
Авто куплені за рахунок коштів від господарської діяльності підприємства. Втім, КП «Кременчукводоканал», як і інші комунальні підприємства міста, ввійшло в 2020 рік з кредиторською заборгованістю — і місто виділило цьогоріч з бюджету гроші підприємству на погашення боргів. То чи була нагальна потреба купувати нові авто, ще й три одразу?
Він додав: не факт, що підприємство оплатить і третю машину. Що стосується бюджетних коштів, якими місто дотує підприємство, він пояснив: вони призначені на погашення кредиту МБРР, який водоканал отримав на енергоефективне обладнання.
КП «Кременчукводоканал» належить до суб'єктів господарювання, для яких поріг закупівель товарів та послуг складає 1 млн грн. Тобто до цієї суми підприємство може купувати без торгів — цим правом воно й скористалося, уклавши угоду одразу на три авто.
Проте із 19.04.20 року набувають чинності зміни до Закону «Про публічні закупівлі». І він зобов'яже замовників товарів, робіт та послуг, який передбачає конкуренцію на торгах від суми 50 тис грн. Отже, водоканал поспішив купити машини, оминаючи тендер.