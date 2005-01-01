Комунальна галузь Кременчука цьогоріч гаситиме 30 млн грн минулорічних боргів

Сегодня, 08:06 Просмотров: 546 Комментариев: 2

Це борги не лише 2019, а й 2018 року

На кінець минулого року кредиторська заборгованість департаменту ЖКГ та комунальних підприємств міста (за спожиті товари, послуги та виконані роботи) сягнула 29 млн 923 тис грн. Знадобилася спеціальна Програма погашення заборгованості, щоб профінансувати минулорічні борги – не лише за 2019, але й за 2018 рік. Програму затвердили на останній сесії міськради, що відбулася 23 січня, документ опублікований на сайті мерії.





Отримувачами коштів з бюджету на суму боргів стануть департамент ЖКГ, а також підприємства КП «Теплоенерго», КП СКРП, КП «Кременчукводоканал», Кременчуцьке КАТП 1628, КП «Благоустрій Кременчука», КП «АКВА-СЕРВІС КРЕМЕНЧУК», КП КПС ШРБУ, КГЖЕП «Автозаводське», КП «Квартирне управління», КП «Міськсвітло», КП «Спецсервіс-Кременчук».





Відповідно до цифр, указаних в Програмі, найбільше непогашених боргів обраховується за такими підприємствами: