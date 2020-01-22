Спортсменам заборгували стипендії за грудень минулого року

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Переглядаючи проєкт рішення про призначення стипендій провідним спортсменам «Телеграф» знайшов не відповідності між прийнятим бюджетом та проєктом рішення.

42 провідних та перспективних спортсмени Кременчука отримуватимуть стипендії Кременчуцької міської ради. Це на два спортсмени більше ніж минулоріч. На 2020 рік на стипендії передбачена сума у розмірі 1 128 405 грн, це на 54 405 грн більше ніж минулого року. Проте в проєкті бюджеті на цей рік було зазначено 40 спортсменів та зазначена сума - 1 218 900 грн (а це на 90 495 грн більше ніж сума, яку розподілили між 42 спортсменами).





Запит направили до Управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з проханням пояснити з чим пов'язані розбіжності.

В Управлінні пояснили, що кількість спортсменів та суми стипендій щороку збільшують з метою матеріального заохочення, стимулювання підготовки та успішних виступів спортсменів міста на офіційних Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

Розбіжності фінансування пов'язані з виплатою заборгованості.

- Місцевим бюджетом на 2020 рік передбачені кошти на виплату щомісячних стипендій спортсменам міста (з січня по грудень 2020 року) в загальній сумі 1 218 850,00 грн. У зв’язку з тим, що у грудні 2019 року управління молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області не було профінансовано в сумі 90 445,00 грн. для виплати 40 стипендій спортсменам, склалась заборгованість з виплати стипендій за грудень 2019 року.

Управлінням молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області підготовлено проект рішення міської ради «Про призначення та виплату стипендій Кременчуцької міської ради Полтавської області для підтримки провідних та перспективних спортсменів міста Кременчука на 2020 рік» з урахуванням необхідності погашення заборгованості в сумі 90 445,00 грн. за грудень 2019 року з виплатою стипендій з лютого по грудень 2020 року в загальній сумі 1 128 405,00 грн. Заборговану стипендію за грудень 2019 року в сумі 90 445,00 грн. Було виплачено в січні 2020 року. - йдеться у відповіді.



