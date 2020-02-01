Кременчуцькі ракетники протестували «Смерч» в районі відведення важкого озброєння

В районі відведення важкого озброєння на базі дивізіону реактивних систем залпового вогню "Смерч" пройшли показові заняття за участю командирів артилерійських підрозділів, частин і з’єднань.
Як повідомив командир 107 реактивної артилерійської бригади, яка базується у Кременчуці, Олександра Келембета, основні навчальні питанні, які підлягали вивченню, це розміщення особового складу в стаціонарних умовах, забезпечення харчування, побутових умов тощо. Основна увага на заняттях акцентувалася на бойову готовність підрозділу під час виконання бойових завдань.