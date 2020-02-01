Где завтра в Кременчуге не будет электричества
Сегодня, 15:27
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Неудобства жителей Чередников будут связаны с ремонтом и заменой электроопор
3-го февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.
Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:
- ул. Межевая, 1-26;
- ул. Чкалова, 12/37;
- ул. Локомотивная, 23-38;
- ул. Леонова, 45-65;
- ул. Новомежова, 2-5;
- пер. Глинки, 11-24.