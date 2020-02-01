Кременчуг, Потребитель

Где завтра в Кременчуге не будет электричества

Сегодня, 15:27 Просмотров: 1 012

 

Неудобства жителей Чередников будут связаны с ремонтом и заменой электроопор

3-го февраля в связи с проведением сотрудниками «Полтаваоблэнерго» текущих и капитальных ремонтов электрооборудования в Кременчуге, с 6.00 до 18.00 у части жителей города возможны перебои с электричеством.


Без электроснабжения останутся те, кто живет по следующим адресам:

  • ул. Межевая, 1-26;
  • ул. Чкалова, 12/37;
  • ул. Локомотивная, 23-38;
  • ул. Леонова, 45-65;
  • ул. Новомежова, 2-5;
  • пер. Глинки, 11-24.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: отключение света график Полтаваоблэнерго
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