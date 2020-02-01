Кременчуцькі «рибки» виступили на чемпіонаті Полтавської області з плавання
Сегодня, 15:06
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Вітаємо вихованців КДЮСШ №1
23 та 24 січня у Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з плавання. Як повідомляє пресслужба КДЮСШ №1, змагання проходили серед дівчат 2007-2008 років народження та молодше і юнаків 2006-2007 років народження та молодше.
У змаганнях взяли участь вихованці відділення плавання КДЮСШ № 1:
- Аміна Панчак на дистанції 200 м брасом виборола ІІ місце, на дистанції 200 м комплексне плавання посіла ІІІ місце, на дистанції 200 м батерфляєм посіла ІІІ місце (тренер Келембет Анна Борисівна)
- Блащук Даніїл на дистанції 200 м н/сп. посів І місце, на дистанції 200 м в/стилем посів ІІ місце, на дистанції 100 м н/сп. посів ІІІ місце (тренер Колісник Оксана Анатоліївна)
- Грибанов Денис на дистанції 200 м к/пл. посів ІІІ місце (тренер Колісник Оксана Анатоліївна)
Автор: Альона Душенко
Источник фото: КДЮСШ №1