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Кременчуцькі «рибки» виступили на чемпіонаті Полтавської області з плавання

Сегодня, 15:06 Просмотров: 371

 

Вітаємо вихованців КДЮСШ №1

23 та 24 січня у Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з плавання. Як повідомляє пресслужба КДЮСШ №1, змагання проходили серед дівчат 2007-2008 років народження та молодше і юнаків 2006-2007 років народження та молодше.


 


У змаганнях взяли участь вихованці відділення плавання КДЮСШ № 1:

  • Аміна Панчак на дистанції 200 м брасом виборола ІІ місце, на дистанції 200 м комплексне плавання посіла ІІІ місце, на дистанції 200 м батерфляєм посіла ІІІ місце (тренер Келембет Анна Борисівна)
  • Блащук Даніїл на дистанції 200 м н/сп. посів І місце, на дистанції 200 м в/стилем посів ІІ місце, на дистанції 100 м н/сп. посів ІІІ місце (тренер Колісник Оксана Анатоліївна)
  • Грибанов Денис на дистанції 200 м к/пл. посів ІІІ місце (тренер Колісник Оксана Анатоліївна)

 

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Автор: Альона Душенко Источник фото: КДЮСШ №1
Теги: плавання
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