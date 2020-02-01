Кременчуцькі «рибки» виступили на чемпіонаті Полтавської області з плавання

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23 та 24 січня у Горішніх Плавнях відбувся чемпіонат Полтавської області з плавання. Як повідомляє пресслужба КДЮСШ №1, змагання проходили серед дівчат 2007-2008 років народження та молодше і юнаків 2006-2007 років народження та молодше.







У змаганнях взяли участь вихованці відділення плавання КДЮСШ № 1: