Завтра футбольний клуб «Кремінь» «забиває стрілку» вболівальникам

Сегодня, 14:32 Просмотров: 424

У понеділок, 3 лютого, основна команда «Кремінь» виходить з відпустки. Ми запрошуємо вболівальників на стадіон «Кремінь-Арена» о 15.30, де директор клубу Андрій Недяк та в.о. головного тренера Володимир Прокопіненко нададуть відповіді на всі питання.

- Одягайтеся тепліше та готуйте питання. У разі, якщо у вас немає можливості особисто завітати на зустріч – залишайте питання в коментарях. Керівництво клубу обов’язково прочитає й надасть відповідь (вона буде озвучена на зустрічі, а згодом буде опублікована на офіційному сайті), - йдеться на офіційному сайті «Кременя».