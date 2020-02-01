Де і кому у Кременчуці тимчасово відключать газ

Сегодня, 14:05 Просмотров: 1 186

«Кременчукгаз» оприлюднив графік зняття загальнобудинкових лічильників на планову повірку в перший тиждень лютого

ПрАТ «Кременчукгаз» попереджає споживачів про планові відключення газу у багатоповерхівках у зв’язку зі зняттям будинкових лічильників на повірку (графік у таблиці).









З метою запобігання аварійним ситуаціям мешканців просять у дві відключень перекрити газ перед газовими приладами до 8:00 ранку.





Для підключення будинків (за графіком) мешканців просять забезпечити працівникам ПрАТ «Кременчукгаз» доступ до газових приладів.