Кременчуг

«У любви нашей села батарейка»: тролейбус «1+» знову не курсуватиме

Сегодня, 16:32 Просмотров: 1 344 Комментариев: 1

 

З пятниці тролейбус курсуватиме у звичному режимі

20 лютого тролейбус на автономному ходу за маршрутом «1+» тимчасово не курсуватиме. 


Управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомило, що у зв’язку з проведенням регламентних робіт з технічного обслуговування тролейбус за маршрутом № 1+ « Квартал № 304 – Річковий вокзал», що на автономному ходу. Адміністрація КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» вживає заходів з поліпшення якості надання послуг з перевезення та приносить вибачення за тимчасові незручності.


Вже з п’ятниці, 21 лютого, тролейбус 1+ працюватиме у звичайному режимі.

1
Автор: Альона Душенко
Теги:

Комментарии: 1

970
hunter:
Сегодня, 16:53

smile Что поставят новые аккумы?


+2
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх