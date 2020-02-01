«У любви нашей села батарейка»: тролейбус «1+» знову не курсуватиме

Сегодня, 16:32 Просмотров: 1 344 Комментариев: 1

З пятниці тролейбус курсуватиме у звичному режимі

20 лютого тролейбус на автономному ходу за маршрутом «1+» тимчасово не курсуватиме.





Управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради повідомило, що у зв’язку з проведенням регламентних робіт з технічного обслуговування тролейбус за маршрутом № 1+ « Квартал № 304 – Річковий вокзал», що на автономному ходу. Адміністрація КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» вживає заходів з поліпшення якості надання послуг з перевезення та приносить вибачення за тимчасові незручності.



Вже з п’ятниці, 21 лютого, тролейбус 1+ працюватиме у звичайному режимі.