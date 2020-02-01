Приватні асенізатори у Кременчуці лишилися «поза законом»: чистити вигрібні ями має лише КАТП 1628

У місті визначений єдиний виконавець послуги поводження з рідкими відходами, в якого її мають замовляти мешканці приватного сектору
У місті за результатами конкурсу, який відбувся 17 лютого, визначений єдиний виконавець послуги поводження з рідкими відходами — комунальне підприємство КАТП 1628. Незабаром мерія укладе з ним угоду — у свою чергу виконавець має укласти угоди з мешканцями приватного сектору, де немає каналізації.
Як підкреслив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, конкурс проведений на вимогу Закону «Про житлово-комунальні послуги»: він визначає, що виконавця послуг має вибирати орган місцевого самоврядування і затверджувати схеми санітарного очищення. Закон регулює ці відносини, аби контролювати поводження з відходами.
Він також додав, що послугу людина зможе замовити у зручний для неї час та пояснив, що система збору відходів має вирішити проблему несанкціонованого скидання нечистот.
На конкурс, оголошений водоканалом, приватники не подавалися. КАТП 1628 має 3 асенізаційні машини; ще на 3 підприємство уклало угоду з приватним підприємцем. Цього, як запевняє директор ДЖКГ, цілком достатньо для обслуговування всього міста.
КАТП 1628 пропонуватиме мешканцям приватного сектору угоди на вивезення рідких відходів.
«Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку», - говориться у ст. 25 Закону про ЖКП. Проте наразі для споживачів не передбачена відповідальність за неукладення такої угоди.