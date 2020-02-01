Приватні асенізатори у Кременчуці лишилися «поза законом»: чистити вигрібні ями має лише КАТП 1628

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 765 Комментариев: 3

У місті визначений єдиний виконавець послуги поводження з рідкими відходами, в якого її мають замовляти мешканці приватного сектору

У місті за результатами конкурсу, який відбувся 17 лютого, визначений єдиний виконавець послуги поводження з рідкими відходами — комунальне підприємство КАТП 1628. Незабаром мерія укладе з ним угоду — у свою чергу виконавець має укласти угоди з мешканцями приватного сектору, де немає каналізації.





Як підкреслив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, конкурс проведений на вимогу Закону «Про житлово-комунальні послуги»: він визначає, що виконавця послуг має вибирати орган місцевого самоврядування і затверджувати схеми санітарного очищення. Закон регулює ці відносини, аби контролювати поводження з відходами.





- Виконавець затверджений по місту лише один — це КАТП 1628. 120 тисяч кубометрів — це з урахуванням приватного сектору. Буде єдина система з вивезення рідких побутових відходів, диспетчерський пункт.





Він також додав, що послугу людина зможе замовити у зручний для неї час та пояснив, що система збору відходів має вирішити проблему несанкціонованого скидання нечистот.





- «Кременчукводоканал» приймає на каналізаційних очисних спорудах на СП-17 та на КОС правобережжя за рік 65-70 тис куб м рідких відходів. За розрахунками, утворення відходів - 120 тисяч кубометрів. На 50 тисяч кубометрів більше. Де вони зливали? Як? Або «по-махновськи» в мережі (стоків — ред.) водоканалу, або (що ще гірше) у водні об'єкти, - каже Іван Москалик про роботу приватних асенізаторів.





На конкурс, оголошений водоканалом, приватники не подавалися. КАТП 1628 має 3 асенізаційні машини; ще на 3 підприємство уклало угоду з приватним підприємцем. Цього, як запевняє директор ДЖКГ, цілком достатньо для обслуговування всього міста.









КАТП 1628 пропонуватиме мешканцям приватного сектору угоди на вивезення рідких відходів.





«Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку», - говориться у ст. 25 Закону про ЖКП. Проте наразі для споживачів не передбачена відповідальність за неукладення такої угоди.





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