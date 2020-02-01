Кременчуг, Потребитель

Приватні асенізатори у Кременчуці лишилися «поза законом»: чистити вигрібні ями має лише КАТП 1628

Сегодня, 16:03 Просмотров: 1 765 Комментариев: 3

 
У місті визначений єдиний виконавець послуги поводження з рідкими відходами, в якого її мають замовляти мешканці приватного сектору

У місті за результатами конкурсу, який відбувся 17 лютого, визначений єдиний виконавець послуги поводження з рідкими відходами — комунальне підприємство КАТП 1628. Незабаром мерія укладе з ним угоду — у свою чергу виконавець має укласти угоди з мешканцями приватного сектору, де немає каналізації.


На конкурс з вивезення сміття у Кременчуці прийшло лише одне підприємство – КАТП 1628


Як підкреслив директор департаменту ЖКГ Іван Москалик, конкурс проведений на вимогу Закону «Про житлово-комунальні послуги»: він визначає, що виконавця послуг має вибирати орган місцевого самоврядування і затверджувати схеми санітарного очищення. Закон регулює ці відносини, аби контролювати поводження з відходами.


- Виконавець затверджений по місту лише один — це КАТП 1628. 120 тисяч кубометрів — це з урахуванням приватного сектору. Буде єдина система з вивезення рідких побутових відходів, диспетчерський пункт.


Він також додав, що послугу людина зможе замовити у зручний для неї час та пояснив, що система збору відходів має вирішити проблему несанкціонованого скидання нечистот.


- «Кременчукводоканал» приймає на каналізаційних очисних спорудах на СП-17 та на КОС правобережжя за рік 65-70 тис куб м рідких відходів. За розрахунками, утворення відходів - 120 тисяч кубометрів. На 50 тисяч кубометрів більше. Де вони зливали? Як? Або «по-махновськи» в мережі (стоків — ред.) водоканалу, або (що ще гірше) у водні об'єкти, - каже Іван Москалик про роботу приватних асенізаторів.


На конкурс, оголошений водоканалом, приватники не подавалися. КАТП 1628 має 3 асенізаційні машини; ще на 3 підприємство уклало угоду з приватним підприємцем. Цього, як запевняє директор ДЖКГ, цілком достатньо для обслуговування всього міста.


 


КАТП 1628 пропонуватиме мешканцям приватного сектору угоди на вивезення рідких відходів.


«Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною у встановленому законодавством порядку», - говориться у ст. 25 Закону про ЖКП. Проте наразі для споживачів не передбачена відповідальність за неукладення такої угоди.


У Кременчуці підвищаться тарифи на вивезення сміття


3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: КАТП 1628 сміття відходи

Комментарии: 3

970
hunter:
Сегодня, 16:14

Спасибо нашему меру за поднятия цен на эти услуги и оббивания порогов чтобы записаться в очередь.


+14
4 037
почемучка:
Сегодня, 16:23

А чо про ціну послуг не написали?


+11
804
Татьяна Донченко:
Сегодня, 16:28

Цитата: почемучка

А чо про ціну послуг не написали?

 

Ще не визначена, КАТП подасть пропозиції


+7
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх