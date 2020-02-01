У Полтавській області спіймали чергового порушника, який намагався підкупити правоохоронця

Сегодня, 15:31 Просмотров: 118

У Чутівському районі викрили 38-річного чоловіка, який пропонував 4 тисячі хабаря працівнику сектору реагування патрульної поліції.





За інформацією ГУ Нацполіції у Полтавській області, за пропоновані гроші чоловік сподівався уникнути кримінальної відповідальності. А саме поліцейський мав не передавати слідчому матеріали перевірки за фактом спричинення тілесних ушкоджень.





Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція надання неправомірної вигоди.





Нагадаймо, що з початку лютого це вже третій випадок, коли правоохоронцям намагаються дати хабаря. Зокрема житель Диканьки намагався за 4 тисячі гривень уникнути адмінвідповідальності за нетверезе водіння. А вже інший нетверезий водій хотів підкупити за 5 тисяч гривень працівника Зіньківського відділу поліції.