Происшествия, Полтавщина

У Полтавській області спіймали чергового порушника, який намагався підкупити правоохоронця

Сегодня, 15:31 Просмотров: 118

 

Чоловік сподівався, що за 4 тисячі гривень зможе уникнути кримінальної відповідальності

У Чутівському районі викрили 38-річного чоловіка, який пропонував 4 тисячі хабаря працівнику сектору реагування патрульної поліції.


За інформацією ГУ Нацполіції у Полтавській області, за пропоновані гроші чоловік сподівався уникнути кримінальної відповідальності. А саме поліцейський мав не передавати слідчому матеріали перевірки за фактом спричинення тілесних ушкоджень.


Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція надання неправомірної вигоди.


Нагадаймо, що з початку лютого це вже третій випадок, коли правоохоронцям намагаються дати хабаря. Зокрема житель Диканьки намагався за 4 тисячі гривень уникнути адмінвідповідальності за нетверезе водіння. А вже інший нетверезий водій хотів підкупити за 5 тисяч гривень працівника Зіньківського відділу поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: pl.npu.gov.ua
Теги: хабар взятка полицейские
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