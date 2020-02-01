У Кременчуці відкриють пам’ятну дошку Герою України Ігорю Сердюку

Сегодня, 11:29 Просмотров: 756 Комментариев: 7

На період проведення заходу рух автотранспорту буде обмежено

20 лютого у Кременчуці відбудуться заходи з нагоди Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.









О 13.45 відбудеться меморіальний захід та покладання квітів біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.

відбудеться меморіальний захід та покладання квітів біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні. О 14.00 відкриють пам’ятну дошку з барельєфом Героя України Ігоря Сердюка за адресою вул. Небесної Сотні, 21/35. Місце для барельєфу вже впорядковане (фото вище - ред.).





На період проведення заходу з 13.45 до 15.00 рух автотранспорту на перехресті вул. Ігоря Сердюка з вул. Небесної Сотні буде обмежено.