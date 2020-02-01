Кременчуг

У Кременчуці відкриють пам’ятну дошку Герою України Ігорю Сердюку

Сегодня, 11:29 Просмотров: 756 Комментариев: 7

 

На період проведення заходу рух автотранспорту буде обмежено

20 лютого у Кременчуці відбудуться заходи з нагоди Дня вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні. 


 


  • О 13.45 відбудеться меморіальний захід та покладання квітів біля пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні.
  • О 14.00 відкриють пам’ятну дошку з барельєфом Героя України Ігоря Сердюка за адресою вул. Небесної Сотні, 21/35. Місце для барельєфу вже впорядковане (фото вище - ред.).


На період проведення заходу з 13.45 до 15.00 рух автотранспорту на перехресті вул. Ігоря Сердюка з вул. Небесної Сотні буде обмежено. 

5
Автор: Альона Душенко
Теги: Игорь Сердюк Революція гідності мемориальная доска

Комментарии: 7

129
кренделёк:
Сегодня, 13:31

ничего не имею против Сердюка но не пойму зачем эти доски, памятники и улицы называть в честь кого-то по идейным соображениям тем более при разделенном обществе?

 

одним ломают и снимают - другим ставят и улицы называют

 

когда то же через десятки лет кто то посчитает все иначе и так же все изменят 

 

в одессе сняли доску Жукову, а в харькове памятник - согласен что коммунизм не нужно поддерживать, но когда то же наши дедушки с гордостью открывали эти памятники

 

короче если и открывать и называть улицы - то лучше нейтрально для всех


+14
2 081
evil:
Сегодня, 14:08

Цитата: кренделёк
но когда то же наши дедушки с гордостью открывали эти памятники

 

Раз у вас такие дедушки, то на неподконтрольной Украине территории Донецкой области ваши братушки с такой же гордостью открывают памятники Мотороллам, Гиви и куринному генералу Захарченко...

 


-11
2 278
Dmitriys:
Сегодня, 14:44

Странно получается в основном кидали камни и коктели молотова плюс салюты запускали в беркут радикалы разных групировок Правый сектор, белый молот и прочии но подстреливали обычных активистов. И самое поразительное не один чиновник который выступал на трибуне или на строительной технике ездил и пытался давить людей не пострадал, а наоборот вырвались все к власти правда на 5 лет потом корыто забрали. И вот вопрос к экспертам, а еслиб небыло жертв майдана а был обычный митинг или просто стояли с лозунгами что былоб? Какой финал былбы майдана? Кто будет отвечать уходя от темы кушайте конфеты молча.


+4
3 361
Дмитрий:
Сегодня, 15:09

Цитата: Dmitriys
а еслиб небыло жертв майдана а был обычный митинг или просто стояли с лозунгами что былоб? Какой финал былбы майдана? Кто будет отвечать уходя от темы кушайте конфеты молча.

тогда б не только в Крыму, но и у нас в городе стояли натовские солдаты


+1
2 278
Dmitriys:
Сегодня, 15:26

Цитата: Дмитрий

Цитата: Dmitriys
а еслиб небыло жертв майдана а был обычный митинг или просто стояли с лозунгами что былоб? Какой финал былбы майдана? Кто будет отвечать уходя от темы кушайте конфеты молча.

тогда б не только в Крыму, но и у нас в городе стояли натовские солдаты

Немного не понял вашу мысль.  Какие натовские солдаты? Тема кто разваливал и не развивал военное направления по лучшим стандартам всего мира, а просто разваливал армию это другая тема. Хотя за годы независимости и с нашими возможностями у нас вполне могла быть боевая оборонительная армия и без ядерного оружия. А и в армию не обязательно забирать достаточно раз в год на одну неделю проводить учения по стрельбе а професионалы должны быть военными по своему желанию.


0
3 361
Дмитрий:
Сегодня, 16:15

Цитата: Dmitriys
Немного не понял вашу мысль.  Какие натовские солдаты?

их видно тем, кто печенек нуланд обьелся в 2013

Цитата: Dmitriys
Кто будет отвечать уходя от темы кушайте конфеты молч

а те, кто наколотые апельсины ел в 2004, вообще видят "поезда дружбы" в Крьім


+1
1 485
solod:
Сегодня, 17:00

Цитата: Дмитрий
а те, кто наколотые апельсины ел в 2004, вообще видят "поезда дружбы" в Крьім

 

Если при полной луне выйти ночью на Крюковский мост, то можно услышать стук их колёс.


+1
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