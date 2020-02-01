Кременчужане под Офисом президента митингуют против введения кассовых аппаратов и увеличения штрафов

Сегодня, 19 февраля, кременчужане приняли участие в акции протеста против изменения законодательства в сторону фискализации ФОПов. Митинг стартовал на ул.Банковой под Офисом президента, а потом переместился под здание Кабинета министров и здание Комитетов Верховной Рады.
Кременчужане поехали в Киев протестовать против отмены упрощенной системы налогообложения и массовой фискализации – против введения кассовых аппаратов и нормы «кешбек» для представителей малого бизнеса. А также против многочисленных проверок ФОПов (ФЛП физлиц-предпринимателей), инициированных правительством Гончарука.
Как сообщил нам участник акции - частный предприниматель из Кременчуга, который не называет себя из-за проверок контролирующих органов - из действующей власти к митингующим так никто и не вышел.
Напомним, что 9 февраля кременчужане ездили протестовать в Полтаву.
Среди митингующих был замечен нардеп от Кременчуга Юрий Шаповалов. Он подписал меморандум в поддержку предпринимателей.