Кременчужане под Офисом президента митингуют против введения кассовых аппаратов и увеличения штрафов

Сегодня, 14:28 Просмотров: 591

Из действующей власти к митингующим так никто и не вышел

Сегодня, 19 февраля, кременчужане приняли участие в акции протеста против изменения законодательства в сторону фискализации ФОПов. Митинг стартовал на ул.Банковой под Офисом президента, а потом переместился под здание Кабинета министров и здание Комитетов Верховной Рады.









Кременчужане поехали в Киев протестовать против отмены упрощенной системы налогообложения и массовой фискализации – против введения кассовых аппаратов и нормы «кешбек» для представителей малого бизнеса. А также против многочисленных проверок ФОПов (ФЛП физлиц-предпринимателей), инициированных правительством Гончарука.





«Законопроекти 128 та 129 призведуть до знищення малих підприємців, так як фактично нівелюють спрощену систему оподаткування. Що «курить» Верховна Рада і чи мають депутати відчуття реальності, що здорового глузду не мають, я вже по іншим законопроектам зрозумів. Вимагаємо прийняття законопроектів 2644 та 2645, які виправлять зроблену помилку і дозволять підприємцям працювати і жити на Україні», - пишет на своей странице в фейсбук частный предприниматель, депутат горсовета Дмитрий Кавунник, который принимал участие в акции.









Как сообщил нам участник акции - частный предприниматель из Кременчуга, который не называет себя из-за проверок контролирующих органов - из действующей власти к митингующим так никто и не вышел.





- К сожалению, к движению предпринимателей примкнули и представители политсил от «Свободы», «Батькивщины» и «Европейской солидарности», но они не явно выраженны. Никаких провокаций не происходит, - говорит кременчужанин.









Напомним, что 9 февраля кременчужане ездили протестовать в Полтаву.





Среди митингующих был замечен нардеп от Кременчуга Юрий Шаповалов. Он подписал меморандум в поддержку предпринимателей.