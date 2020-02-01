Під Кременчуком у Власівці може з'явитись об'їзна дорога

Сегодня, 14:04 Просмотров: 740

Транспортна проблема може вирішитись шляхом будівництва об'їзної дороги на території захисної дамби, що проходить на межі Власівки та Кременчуцького району

Очільник Кіровоградської облради Андрій Балонь провів виїзну нараду в селищі Власівка Світловодського району, під час якої обговорив можливості будівництва об'їзної дороги неподалік Кременчука поряд із населеним пунктом Власівка.





За інформацією пресслужби Кіровоградської обласної державної адміністрації, інспектування відбулось, 18 лютого, під час робочої поїздки Андрія Балоня на Світловодщину.



Як відзначив очільник Кіровоградщини, мешканці Власівки поскаржились йому на транспортну проблему під час його минулого візиту в селище.





- Ми проаналізували ситуацію й з'ясували, що деякі суб'єкти господарювання дійсно порушують правила дорожнього руху і транспортують сировину або продукцію із підприємств через житлові сектори. Паралельно вулицями селища проходять інші великовагові транзитні вантажівки, у зв'язку з чим руйнується асфальтне покриття доріг, – прокоментував Андрій Балонь.



Транспортна проблема може вирішитись шляхом будівництва об'їзної дороги на території захисної дамби, що проходить на межі Власівки та Кременчуцького району.





- Проблема має бути усунена настільки швидко, наскільки це можливо. Пропоную розпочинати роботу. Виготовлення проєктно-кошторисної документації має взяти на себе місцева влада. Натомість моє завдання – знайти фінансовий ресурс, щоб збудувати об'їзну дорогу, – резюмував Андрій Балонь під час виїзної наради.