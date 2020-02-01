Під Кременчуком у Власівці може з'явитись об'їзна дорога

Транспортна проблема може вирішитись шляхом будівництва об'їзної дороги на території захисної дамби, що проходить на межі Власівки та Кременчуцького району
Очільник Кіровоградської облради Андрій Балонь провів виїзну нараду в селищі Власівка Світловодського району, під час якої обговорив можливості будівництва об'їзної дороги неподалік Кременчука поряд із населеним пунктом Власівка.
За інформацією пресслужби Кіровоградської обласної державної адміністрації, інспектування відбулось, 18 лютого, під час робочої поїздки Андрія Балоня на Світловодщину.
Як відзначив очільник Кіровоградщини, мешканці Власівки поскаржились йому на транспортну проблему під час його минулого візиту в селище.
Транспортна проблема може вирішитись шляхом будівництва об'їзної дороги на території захисної дамби, що проходить на межі Власівки та Кременчуцького району.