Нове стерилізаційне обладнання з'явилося в кременчуцькому онкодиспансері

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Сучасний стерилізатор хірургічного обладнання з’явився у Кременчуцькому онкодиспансері. За інформацією пресслужби мерії Кременчука, сучасну плазмову стерилізаційну шафу, яка знезаражує хірургічний інструмент перекисом водню, вартістю 850 тис. грн. придбав за кошти депутатського фонду депутат Полтавської обласної ради від Кременчука Василь Хоменко.









Василь Хоменко зазначив, що минулого року головний лікар Володимир Севідов розповів, що в Україні почали виробляти сучасне стерилізаційне обладнання відповідник того, що використовується у всьому світі, тож прийняли рішення придбати його. Воно не гірше, ніж його американські та європейські відповідники. Тим більше, що виробляють його у Полтаві на ТОВ «Полтавамедобладнання». Представник виробника говорить, що подібні стерилізатори є лише у Києві та Львові.









Володимир Севідов розповів, що основною перевагою такої стерилізації є повне знезараження та збереження чутливої оптичної апаратури, яку використовують під час лапараскопічних операцій. Оскільки традиційна стерилізація парою руйнує дороговартісний інструмент. Крім того, головний лікар онкодиспансеру говорить, що плазмові стерилізатори не лише не вибухонебезпечні, як парові, але й безпечні для персоналу і мінімально травмують інструмент.







