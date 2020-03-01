Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині вдруге на хабарі викрили держвиконавця

Сегодня, 15:21 Просмотров: 855 Комментариев: 1

 

За 10 тисяч гривень державний виконавець обіцяв закрити провадження

СБУ викрила на хабарі державного виконавця структурного підрозділу Північно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту. Управління СБУ в Полтавській області повідомляє, що державний виконавець вимагав від місцевого мешканця 10 тисяч гривень. За цю суму посадовець обіцяв чоловіку закрити виконавче провадження та надати постанову про його закінчення.


Відомо, що влітку минулого року правоохоронці вже затримували посадовця за аналогічне правопорушення. Чиновник з минулого року перебуває під слідством.


У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, державному виконавцю повідомлено про підозру у вчиненні злочину.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Управління СБУ в Полтавській області, Фейсбук
Теги: хабар взятка

Комментарии: 1

394
БРАТ:
Сегодня, 16:33

от якщо буде за це кримінальна відповідальність і ДБР ТА НАБУ будуть працювати- то й буде сенс... а так... це просто  здригання повітря...


+2
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