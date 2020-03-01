Кременчуцькі школярі можуть готуватися до ЗНО за допомогою онлайн- або телекурсів

Сегодня, 16:30 Просмотров: 369

Переглянути лекції можна на телеканалі «Рада» чи YouTube-каналі МОН не виходячи з дому

З 17 березня кременчуцькі школярі під час карантину можуть готуватися до ЗНО не виходячи з дому – курси з підготовки транслюватимуть на телеканалі «РАДА» та YouTube-каналі МОН, де можна буде почути лекції з різних предметів.





- Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню. Учні випускних класів особливо від цього страждають. Саме тому з ініціативи Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом та дозволили транслювати його на телеканалі «Рада» та YouTube-каналі МОН, - відзначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.





Вона додала: ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК «Рада».





Графік найближчих трансляцій:

середа: 18.30 - 21.00;

четвер: 8.00 - 9.00 та 18.30 - 21.00;

п’ятниця: 8.00 - 9.00 та 18.30 - 21.00;

субота та неділя: 10.00 - 20.00 (6,5 годин із перервами).



Офіційний канал Міністерства освіти та науки, де відбуватиметься трансляція, ТУТ.





Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій: