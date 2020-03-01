Кременчуцькі школярі можуть готуватися до ЗНО за допомогою онлайн- або телекурсів

Переглянути лекції можна на телеканалі «Рада» чи YouTube-каналі МОН не виходячи з дому
З 17 березня кременчуцькі школярі під час карантину можуть готуватися до ЗНО не виходячи з дому – курси з підготовки транслюватимуть на телеканалі «РАДА» та YouTube-каналі МОН, де можна буде почути лекції з різних предметів.
- Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню. Учні випускних класів особливо від цього страждають. Саме тому з ініціативи Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом та дозволили транслювати його на телеканалі «Рада» та YouTube-каналі МОН, - відзначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Вона додала: ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК «Рада».
Графік найближчих трансляцій:
- середа: 18.30 - 21.00;
- четвер: 8.00 - 9.00 та 18.30 - 21.00;
- п’ятниця: 8.00 - 9.00 та 18.30 - 21.00;
- субота та неділя: 10.00 - 20.00 (6,5 годин із перервами).
Офіційний канал Міністерства освіти та науки, де відбуватиметься трансляція, ТУТ.
Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій:
- EdEra: ed-era.com
- ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua
- Prometheus: prometheus.org.ua
- BeSmart: besmart.study
Автор: Катерина Турубара
Источник фото: mon.gov.ua