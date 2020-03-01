Образование

Кременчуцькі школярі можуть готуватися до ЗНО за допомогою онлайн- або телекурсів

Сегодня, 16:30 Просмотров: 369

 

Переглянути лекції можна на телеканалі «Рада» чи YouTube-каналі МОН не виходячи з дому

З 17 березня кременчуцькі школярі під час карантину можуть готуватися до ЗНО не виходячи з дому – курси з підготовки транслюватимуть на телеканалі «РАДА» та YouTube-каналі МОН, де можна буде почути лекції з різних предметів.


- Карантин ніколи не сприяє якісному навчанню. Учні випускних класів особливо від цього страждають. Саме тому з ініціативи Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій ми хочемо нагадати про те, що існують якісні онлайн-інструменти підготовки до ЗНО. Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом та дозволили транслювати його на телеканалі «Рада» та YouTube-каналі МОН, - відзначила заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій.


Вона додала: ті, хто мають якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій та швидко вибрати для проходження найкращий для себе курс. Ті, хто не мають якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК «Рада».


Графік найближчих трансляцій:

  • середа: 18.30 - 21.00;
  • четвер: 8.00 - 9.00 та 18.30 - 21.00;
  • п’ятниця: 8.00 - 9.00 та 18.30 - 21.00;
  • субота та неділя: 10.00 - 20.00 (6,5 годин із перервами).


Офіційний канал Міністерства освіти та науки, де відбуватиметься трансляція, ТУТ.


Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями та конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій:

  • EdEra: ed-era.com
  • ILearn (Освіторія): ilearn.org.ua
  • Prometheus: prometheus.org.ua
  • BeSmart: besmart.study
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Автор: Катерина Турубара Источник фото: mon.gov.ua
Теги: ЗНО подготовка курсы лекция МОН график трансляция
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