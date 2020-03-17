Український соловейко заспіває у 2021 році: Євробачення перенесли на наступний рік

Сегодня, 17:01 Просмотров: 346 Комментариев: 1

Євробачення-2020 офіційно скасували через коронавірус, про це повідомили в пресслужбі конкурсу.





- Європейський союз мовлення ухвалив важке рішення не продовжувати організацію конкурсу. Здоров'я артистів, персоналу та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах та в Європі, призвели до такого рішення, - йдеться в заяві.





Зазначається, що Європейський мовник, нідерландський мовник та керівництво міста Роттердам, де мав відбутися конкурс, вирішують, чи зможе Роттердам прийняти Євробачення у 2021 році.





У Євробаченні-2020 мали брати участь представники 41 країни. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею «Соловей».









Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Євро-2020 на 2021 рік.





Соловей мав звучати у Роттердамі у новому аранжуванні

Над новою версією конкурсного треку Go-A допомагав працювати музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення-2020" та проєкту "Голос країни" Руслан Квінта. Тепер пісня стала більш злагодженою, глибшою, а вокал солістки гурту Катерини Павленко - більш рівним.









Однак юзери не надто зраділи новому звучанню "Солов'я" і висловили надію, що Go-A все ж таки у Роттердамі виконають ту версію пісні, з якою виступали у фіналі нацвідбору на "Євробачення".





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