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Український соловейко заспіває у 2021 році: Євробачення перенесли на наступний рік

Сегодня, 17:01 Просмотров: 346 Комментариев: 1

 

Пісенний конкурс Євробачення-2020 офіційно скасували через поширення коронавірусу у світі

Євробачення-2020 офіційно скасували через коронавірус, про це повідомили в пресслужбі конкурсу.


- Європейський союз мовлення ухвалив важке рішення не продовжувати організацію конкурсу. Здоров'я артистів, персоналу та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах та в Європі, призвели до такого рішення, - йдеться в заяві.


Зазначається, що Європейський мовник, нідерландський мовник та керівництво міста Роттердам, де мав відбутися конкурс, вирішують, чи зможе Роттердам прийняти Євробачення у 2021 році.


У Євробаченні-2020 мали брати участь представники 41 країни. Україну мав представляти гурт Go_A з піснею «Соловей».


На Євробачення їде гурт Go_A, який обіймався з кременчужанами


Нагадаємо, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив перенести Євро-2020 на 2021 рік.


Євро-2020 перенесуть на 2021 рік

Соловей мав звучати у Роттердамі у новому аранжуванні

Над новою версією конкурсного треку Go-A допомагав працювати музичний продюсер нацвідбору на "Євробачення-2020" та проєкту "Голос країни" Руслан Квінта. Тепер пісня стала більш злагодженою, глибшою, а вокал солістки гурту Катерини Павленко - більш рівним. 



Однак юзери не надто зраділи новому звучанню "Солов'я" і висловили надію, що Go-A все ж таки у Роттердамі виконають ту версію пісні, з якою виступали у фіналі нацвідбору на "Євробачення". 


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Автор: Альона Душенко
Теги: Євробачення коронавирус коронавірус

Комментарии: 1

896
D:
Сегодня, 17:09

Вот как? Как теперь мы жить будем??? Что теперь делать без Євробачення?!...


+1
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