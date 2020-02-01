На Євробачення їде гурт Go_A, який обіймався з кременчужанами

Український гурт Go-A переміг у фіналі Національного відбору Євробачення 2020. Сьогодні, 22 лютого відбувся фінал Нацвідбору, у який вийшли 6 переможців з обох півфіналів.
Найбільшу кількість голосів від журі та глядачів отримав гурт Go-A.
У фіналі виступили:
KRUTЬ
Jerry Heil
Go-A
David Axelrod
KHAYAT
TVORCHI
Сам конкурс Євробачення-2020 відбудеться у травні цього року в Нідерландах, в місті Роттердамі.
Нагадаємо, що гурт Go-A був у Кременчуці 14 жовтня до Дня захисника України. Go-A заспівали перед кременчужанами на площі Незалжності. Між піснями Катерина запропонувала кременчужанам обійнятися, щоб краще відчути один одного.