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На Євробачення їде гурт Go_A, який обіймався з кременчужанами

Сегодня, 22:27 Просмотров: 238

 

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Український гурт Go-A переміг у фіналі Національного відбору Євробачення 2020. Сьогодні, 22 лютого відбувся фінал Нацвідбору, у який вийшли 6 переможців з обох півфіналів.


Найбільшу кількість голосів від журі та глядачів отримав гурт Go-A.


У фіналі виступили:


KRUTЬ


Jerry Heil


Go-A


David Axelrod


KHAYAT


TVORCHI


Сам конкурс Євробачення-2020 відбудеться у травні цього року в Нідерландах, в місті Роттердамі.


Нагадаємо, що гурт Go-A був у Кременчуці 14 жовтня до Дня захисника України. Go-A заспівали перед кременчужанами на площі Незалжності. Між піснями Катерина запропонувала кременчужанам обійнятися, щоб краще відчути один одного.


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Автор: Альона Душенко
Теги: Євробачення Go_A Евровидение

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