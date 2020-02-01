На Євробачення їде гурт Go_A, який обіймався з кременчужанами

Сегодня, 22:27 Просмотров: 238

А кого ви підтримували у фіналі?

Український гурт Go-A переміг у фіналі Національного відбору Євробачення 2020. Сьогодні, 22 лютого відбувся фінал Нацвідбору, у який вийшли 6 переможців з обох півфіналів.





Найбільшу кількість голосів від журі та глядачів отримав гурт Go-A.



У фіналі виступили:





KRUTЬ



Jerry Heil



Go-A



David Axelrod



KHAYAT



TVORCHI





Сам конкурс Євробачення-2020 відбудеться у травні цього року в Нідерландах, в місті Роттердамі.





Нагадаємо, що гурт Go-A був у Кременчуці 14 жовтня до Дня захисника України. Go-A заспівали перед кременчужанами на площі Незалжності. Між піснями Катерина запропонувала кременчужанам обійнятися, щоб краще відчути один одного.



