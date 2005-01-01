Кременчуг

Кременчуцьке «Теплоенерго» стягне зі споживачів борги, щоб купити автомобіль та екскаватор

Сегодня, 07:55 Просмотров: 674 Комментариев: 2

Закупівля передбачена змінами, які внесли до інвестиційної програми підприємства на 2020 рік

21 лютого на засіданні виконкому Кременчуцької міськради внесли зміни до інвестиційної програми комунального підприємства «Теплоенерго». Як сказано у пояснювальній записці до програми, у 2019 році були передбачені два заходи, але не профінансовані через нестачу коштів. Натомість тепер підприємство хоче профінансувати їх у поточному році.


Зокрема, планується купити спеціалізований вахтовий автомобіль і колісний багатофункціональний екскаватор-навантажувач для підприємства. В «Теплоенерго» зазначили, що внесені зміни до інвестиційної програми на 2020 рік не вплинуть на інвестиційну складову у тарифі на постачання теплової енергії (тобто тариф не зросте). Купити ж техніку підприємство планує за рахунок боржників: як населення, так і партнерів.


«Фінансування невиконаних заходів інвестиційної програми на 2019 рік заплановано виконати за рахунок стягнення дебіторської заборгованості зі споживачів у сумі 31 млн гривень та боргу ПАТ «Полтаваобленерго» у сумі 32 мільйона гривень за послуги транспортування теплової енергії», - сказано в пояснювальній записці.


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3
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Теплоенерго інвестиції інвестиційна програма

Комментарии: 2

169
Всеволод:
Сегодня, 10:01

Если ты не платиш за комуналку, значит в городе плачет ребенок чиновника, которому не хватает на новенький порше и наркотики.


+3
4 232
Туся:
Сегодня, 13:14

 А, зменшити об,єм заробітної платні, премій, допомог і т, інше, керівної ланки свого  підприємства не пробували??


0
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