Кременчуцьке «Теплоенерго» стягне зі споживачів борги, щоб купити автомобіль та екскаватор

Сегодня, 07:55 Просмотров: 674 Комментариев: 2

21 лютого на засіданні виконкому Кременчуцької міськради внесли зміни до інвестиційної програми комунального підприємства «Теплоенерго». Як сказано у пояснювальній записці до програми, у 2019 році були передбачені два заходи, але не профінансовані через нестачу коштів. Натомість тепер підприємство хоче профінансувати їх у поточному році.





Зокрема, планується купити спеціалізований вахтовий автомобіль і колісний багатофункціональний екскаватор-навантажувач для підприємства. В «Теплоенерго» зазначили, що внесені зміни до інвестиційної програми на 2020 рік не вплинуть на інвестиційну складову у тарифі на постачання теплової енергії (тобто тариф не зросте). Купити ж техніку підприємство планує за рахунок боржників: як населення, так і партнерів.





«Фінансування невиконаних заходів інвестиційної програми на 2019 рік заплановано виконати за рахунок стягнення дебіторської заборгованості зі споживачів у сумі 31 млн гривень та боргу ПАТ «Полтаваобленерго» у сумі 32 мільйона гривень за послуги транспортування теплової енергії», - сказано в пояснювальній записці.



