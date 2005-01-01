Кременчуцьке «Теплоенерго» стягне зі споживачів борги, щоб купити автомобіль та екскаватор

Закупівля передбачена змінами, які внесли до інвестиційної програми підприємства на 2020 рік
21 лютого на засіданні виконкому Кременчуцької міськради внесли зміни до інвестиційної програми комунального підприємства «Теплоенерго». Як сказано у пояснювальній записці до програми, у 2019 році були передбачені два заходи, але не профінансовані через нестачу коштів. Натомість тепер підприємство хоче профінансувати їх у поточному році.
Зокрема, планується купити спеціалізований вахтовий автомобіль і колісний багатофункціональний екскаватор-навантажувач для підприємства. В «Теплоенерго» зазначили, що внесені зміни до інвестиційної програми на 2020 рік не вплинуть на інвестиційну складову у тарифі на постачання теплової енергії (тобто тариф не зросте). Купити ж техніку підприємство планує за рахунок боржників: як населення, так і партнерів.