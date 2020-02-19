Бейсбольна шайба у виконанні хокеїста «Кременчука» Кирила Бондаренка

Сегодня, 08:47 Просмотров: 385

Курйозну бейсбольну шайбу у виконанні хокеїста «Кременчука» Кирила Бондаренка залетіла у ворота «Дніпра».









Рахунок в матчі відкрив екс-форвард «щук», який виступає в складі кременчужан, Кирило Бондаренко - нападник зловив відмінний пас на льоту від захисника Всеволода Толстушка і забив досить курйозний, але по-бейсбольному красивий гол:









Після матчу Кирило поділився своїми враженнями:





- Вийшов хороший матч, в якому грали два рівних суперника, але десь «Дніпру» пощастило більше. Напевно, нам треба було більше створювати гольових моментів і кидати по воротах.



- Ви вперше зіграли за кременчужан в Херсоні проти своєї колишньої команди, які були емоції?

- Приємно було повернуться в Херсон, де я провів понад рік. Ми з деякими херсонськими уболівальниками досі листуємося в соцмережах. А так налаштовувався, як на звичайний матч. Добре, що забив, але шкода, що «Кременчук» в овертаймі програв.





- У Вас вийшла гарна закинута шайба, але деякі її називають випадковою або курйозної. Чи погодитеся з цим?

- Я ж не дарма постійно влітку граю у великий теніс з Володимиром Ткачовим і Богданом Поліщуком, де і поставив такий удар зльоту. Тому, не випадково закинув.





- Ваші очікування від наступного матчу з «Білим Барсом» (23 лютого о 14:00)?

- Буде теж хороша і важка гра, адже «Барси» зараз на ходу, пристойно додали до кінця регулярного чемпіонату. Будемо грати тільки на перемогу, бо очки нам зараз ніяк не можна втрачати.