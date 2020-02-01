Кременчуг, Полтавщина

Лікар Комаровський побував в Нових Санжарах та розповів про своє враження

Сегодня, 09:15 Просмотров: 2 701 Комментариев: 11

 

Медик висловив думку, що новосанжарці на страху та вмілих маніпуляціях потрапили в халепу

 

22 лютого у Нових Санжарах побував відомий український лікар Євген Комаровський. Він приїхав до селища, аби детально розповісти про коронавірус.


У власному відеоблозі Комаровський зазначив, що приїхав на запрошення місцевих жителів Нових Санжар.


По мотивах поїздки Комаровський зробив попередні висновки. Він наголосив на проблемі комунікації влади та новосанжарців. Зазначив, що там де виникає мирний протест, з'являються ті, хто на цьому хоче заробити грошей.


Також лікар сказав, що новосанжарці - світлі, хороші, адекватні люди, котрі на страху та вмілих маніпуляціях потрапили в халепу.



11
Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Доктор Комаровский, youtube Источник видео: Доктор Комаровский, youtube
Теги: Комаровский Нові Санжари коронавирус

Комментарии: 11

3 488
zzzzzz:
Сегодня, 09:23

У власному відеоблозі Комаровський зазначив, що приїхав на запрошення місцевих жителів Нових Санжар.
а я вот думаю, что доктор приезал дабы прозвучать в новостях, перед туром по россии в апреле.Пиар во время чумы, это так называется.


-6
997
hunter:
Сегодня, 09:52

Цитата: zzzzzz

У власному відеоблозі Комаровський зазначив, що приїхав на запрошення місцевих жителів Нових Санжар.
а я вот думаю, что доктор приезал дабы прозвучать в новостях, перед туром по россии в апреле.Пиар во время чумы, это так называется.

Еще пару блогов в инете,и этотsmile кошарик будет министром зравохоронения.smile


-8
737
Nik:
Сегодня, 09:56

Цитата: zzzzzz
Пиар во время чумы, это так называется.

Пиар во время чумы - это то, что говорите вы. Совсем уже с катушек сьехали...У вас совесть есть?


+8
169
Всеволод:
Сегодня, 10:05

Создалось впечатление, что беспорядки были созданы ради этого Комаровского.


-9
737
Nik:
Сегодня, 10:10

Zzzzz и т.п. товарищи. Что будете делать вы, если, не дай бог, коронавирус начнёт свою чёрную работу в вашем городе?.. Если заболеют ваши соседи? Сожжёте их заживо, объявите импичмент Зеленскому, попроситесь в НАТО?..У нас ещё нет эпидемии, а вы уже озвучиваете страшные вещи. Что будет, если вирус обнаружится в Украине?..Будете во всем обвинять Зеботов и 73%? Не раскалывайте общество.


-3
407
Lyolya:
Сегодня, 10:39

Він наголосив на проблемі комунікації влади та новосанжарців.
 Она, комуникация, в принципе отсутствует  по всем направлениям по всей стране, как и всегда...


+11
3 488
zzzzzz:
Сегодня, 12:11

Цитата: Nik
Совсем уже с катушек сьехали.
о, коля появился
Цитата: Nik
Что будете делать вы,
читайте несколько страниц комментариев в сопутствующих новостях тут , там все подробно описано, кто что будет делать и как.
Цитата: Nik
Будете во всем обвинять Зеботов и 73%?
а чего их обвинять-они сами обосрались по всем направлениям, это все видят(ну видимо кроме вас)
Цитата: Nik
Не раскалывайте общество.
пока только зеленые это делают , обвиняя во всех грехах своего профановского правления страной, кого бы то нибыло, только не себя(хотя вон гончарук признался хоть,что профан).




+1
4 232
Туся:
Сегодня, 13:09

 А, що ж  він буде казати на всю країну, що ситуація складна? Ясно, що буде вгамовувати людей. і казати, що цей вірус прямо білий і пушистий. Нам і про Чорнобиль розповідали, що нічого надзвичайного не сталося.


+4
1 209
shtai:
Сегодня, 14:09

Вы думаете если бы вирус был таким опасным как сообщают СМИ, он бы рисковал? 

Пиар во время чумы у тех кто прислал 16 "мирных" демонстрантов. 


-1
3 488
zzzzzz:
Сегодня, 14:43

Цитата: shtai
Пиар во время чумы у тех кто прислал 16 "мирных" демонстрантов. 
а кто прислал, и где они?Сидят с тем единственным местным под арестом?
Максим Корниенко, Дмитрий Зозуля и Александр Палько, которых после столкновений в Новых Санжарах называли в сети "титушками" из Кропивницкого, записали видеообращение к зеленскому, в котором заявили, что они местные жители


0
22
StarПёр:
Сегодня, 14:46

Цитата: shtai
Вы думаете если бы вирус был таким опасным как сообщают СМИ, он бы рисковал? 

 

Так если он такое неопасный, почему пиарящаяся Скалецкая бздит контактировать с эвакуированными? А сидит для понта и камер на отдельном этаже? 

На вопрос, планирует ли она контактировать с эвакуированными, министр ответила: "Да, я планирую, но только тогда, когда эпидемиологи скажут, что все хорошо".

И Голобородько, и Авсраков, и Кошмаровский говорят что "все хорошо", а Скалецкая бздит...


+1
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