Лікар Комаровський побував в Нових Санжарах та розповів про своє враження

Сегодня, 09:15 Просмотров: 2 701 Комментариев: 11

Медик висловив думку, що новосанжарці на страху та вмілих маніпуляціях потрапили в халепу

22 лютого у Нових Санжарах побував відомий український лікар Євген Комаровський. Він приїхав до селища, аби детально розповісти про коронавірус.





У власному відеоблозі Комаровський зазначив, що приїхав на запрошення місцевих жителів Нових Санжар.





По мотивах поїздки Комаровський зробив попередні висновки. Він наголосив на проблемі комунікації влади та новосанжарців. Зазначив, що там де виникає мирний протест, з'являються ті, хто на цьому хоче заробити грошей.





Також лікар сказав, що новосанжарці - світлі, хороші, адекватні люди, котрі на страху та вмілих маніпуляціях потрапили в халепу.







