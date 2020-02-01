Олександр Щербина представлятиме АТОвців з Кременука на обласному рівні

За рішенням ветеранської спільноти, Кременчук на обласному рівні представлятиме Олександр Щербина - бойовий офіцер, полковник запасу, голова громадської організації «Армія нескорених». Про це повідомили на фейсбук-сторінці Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО.
Нагадаємо, що 19 лютого відбулась зустріч голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова з представниками громадських організацій, які об'єднали ветеранів АТО/ООС та сімей загиблих учасників бойових дій. На зустріч зібралися учасники АТО/ООС з усієї області, матері та дружини загиблих бійців, військові, депутати обласної ради. Кременчуцькі АТОвці теж долучилися до обговорення нагальних проблем ветеранів та їх родин, потреб громадських об'єднань та висловили ряд пропозицій.