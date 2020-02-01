Олександр Щербина представлятиме АТОвців з Кременука на обласному рівні

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Зустріч з керівництвом області та департаментів відбулася днями у Полтаві

За рішенням ветеранської спільноти, Кременчук на обласному рівні представлятиме Олександр Щербина - бойовий офіцер, полковник запасу, голова громадської організації «Армія нескорених». Про це повідомили на фейсбук-сторінці Координаційного центру об’єднань ветеранів АТО.





- Володимир Поляков та Андрій Лебеденко долучилися до обговорення нагальних проблем ветеранів та їх родин, потреб громадських об'єднань та висловили ряд пропозицій. За рішенням ветеранської спільноти Кременчук на обласному рівні представлятиме Олександр Щербина - бойовий офіцер, полковник запасу, легендарний комбат (Громадська організація «Армія нескорених»), - йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, що 19 лютого відбулась зустріч голови Полтавської облдержадміністрації Олега Синєгубова з представниками громадських організацій, які об'єднали ветеранів АТО/ООС та сімей загиблих учасників бойових дій. На зустріч зібралися учасники АТО/ООС з усієї області, матері та дружини загиблих бійців, військові, депутати обласної ради. Кременчуцькі АТОвці теж долучилися до обговорення нагальних проблем ветеранів та їх родин, потреб громадських об'єднань та висловили ряд пропозицій.



