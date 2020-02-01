Кременчуг: американская версия

Сегодня, 10:05 Просмотров: 4 560 Комментариев: 6

С розарием вместо Деевской свалки, множеством мостов и “потомственными” дворниками: как выглядел бы наш город, если бы его угораздило оказаться в США

Кременчужанин Сергей более года живет в США, куда переехал со своей семьей, выиграв грин-карту. Говорит, что город, в котором он сейчас живет, Портленд, во многом похож на Кременчуг. Он часто сравнивает американские и украинские подходы: в чем похожи и чем отличаются города. Мы “примеряли” американские реалии на кременчугскую землю: как выглядел бы Кременчуг, если б он был в США.





- Если посмотреть карту, то географически Кременчуг и Портленд почти одинаковы. У нас Днепр и Кагамлык, в Портленде – Колумбия и Уилламетт. Только их реки больше: Колумбия - как Днепр, но шире. Есть даже острова, похожие на наш остров Фантазия и Шаломай. На реках развито судоходство, есть крупный порт, много лодочных станций.



Город тоже разделен рекой Колумбия на две части. Но Крюков и Раковка за Крюковским мостом уже считались бы Кировоградской областью и не имели отношения к городу. А вот близлежащие села вроде Чечелево и Песчаного, наоборот, вошли бы в городскую черту. Крюковского и Автозаводского районов давно бы не было: всем управляют из мэрии.





Мост через реку точно был бы не один: у американцев их много





Мост: без заторов и с ночными ремонтами

Американскому Кременчугу не “болел” бы мост. Он просто был бы не один. И даже мосты, которые стоят с начала прошлого века или конца 19-го, не пугали бы своей трясучкой.



- На мостах куча полос, никаких заторов. В США везде ремонты проводят по ночам и делают быстро. Кладут асфальт качественно, толстым слоем. Изначально прокладывают бетон. Чтобы положить асфальт, закрывают полосу, ставят две машины. Они за несколько километров до начала ремонтных работ предупреждают, что нужно перестроиться на другую полосу. Все это хорошо освещается. Даже “древние” мосты нормально функционируют. Просто налоги граждан США действительно уходят на ремонты.





Сломал ногу – заработал миллион

Кременчужанин, который влетел колесом в яму или стык, “недосмотренный” коммунальщиками, может за это получить компенсацию, которой хватит на покупку нового авто. Звучит как фантастика, но в США это реальность. Поэтому небрежности коммунальные службы стараются не допускать. И существует огромный свод правил и законов, которые на первый взгляд приезжим кажутся странными.



- Например, люки обязательно нужно делать с определенной толщиной сетки. Кажется глупостью, но на самом деле был случай, когда женщина на каблуках споткнулась и сломала себе ногу. Ей выплатили компенсацию в миллион долларов. Власти решили, что им дешевле предупредить такие случаи, чем расплачиваться за последствия.





В дворники – только по блату

Уровень доходов у “американского Кременчуга”, понятно, был бы намного выше. Средний годовой доход семейной пары – 70 тыс долларов. На вакансии дворников и мусорщиков просто очередь желающих. Все потому, что у этих рабочих особые привилегии. Так что работают на уборке улиц и мусора целыми династиями, почти как у нас на вагонзаводе. Ведь дворнику – бесплатная медицинская страховка от КАТП.





Парки: больше развлечений

Самый американский парк в Кременчуге – это парк Мира с военной техникой под открытым небом.







- Набережная в Портленде – точно такая же, как в Кременчуге, только длиннее, - рассказывает Сергей. Но нет того огромного числа деревьев, где никто кроме наркоманов не гуляет. Парк вытянут вдоль набережной, с фонтанчиками, велодорожками, ровными пешеходными дорожками, освещением. В нем не было б руины в виде бывшего кинотеатра Днепр: его б реконструировали. В Студенческом парке (Первая Занасыпь) был бы зоопарк или розарий, чтобы людям было интересно туда ходить. В Горсаду кроме озера было бы больше новых дорожек, лавочек, урн и фонтанов. А еще нормальный туалет: их делают даже с металлическими зеркалами.







А еще обязательно появился бы парк с именными табличками. Американцы покупают саженцы и высаживают в отведенном месте, а на дереве красуется именная табличка. Возле каждого парка – парковки. И никто не ставит авто на детских площадках.





No взятке, yes благотворительности

Коррупция и воровство в американских реалиях все равно остались бы. Но в более окультуренной форме. Например, санстанция нашла нарушения на предприятии. Если они мелкие, можно “порешать”. Договориться о предписании и “устранить недостатки” до определенной даты. В благодарность – определенная сумма в виде благотворительного взноса на счет санстанции. Деньги пойдут не лично в карманы инспекторов, а на организацию. Дальше уже руководство решит, то ли дать сотрудникам премию, то ли пустить в дело.





У американцев развито судоходство на реке, а еще много мелких лодочных станций









Деевка – гора роз и крутых коттеджей

В американской версии такая гора Деевка никак не могла бы стать свалкой. Как минимум розарий (в Портленде именно так, около 6 тысяч роз). Но, скорее, все Царское село было бы как раз на Деевке. Потому что оттуда открывается вид на город. Еще один вариант для богатой жизни – на берегу Днепра (она там и сейчас процветает). Только платить за землю было бы намного дороже, чем за домик на Чередниках.





А тут росли бы розы









Вот так выглядят переезды, аналогичные нашим, возле вокзала и «Кредмаша»









Навонял – подбросил денег городу

Неведомая “вонючка” с Молодежного должна была бы много денег. На парки-скверы, благоустройство, инфраструктуру. Сергей говорит, что в городке неподалеку от его Портленда тоже есть проблема с “ароматным” заводом. Целлюлозный комбинат «благоухает» как кислая капуста или сероводород. За это доплачивает городу, деньги идут на обустройство. А вообще, все производство вынесено из центра.

Петровка, Занасыпь и Молодежный: криминальное чтиво

В США южная или юго-восточная часть любого города - это обычно криминальный район. Так же, как и районы, прилегающие к порту и промзонам. У нас самыми стремными были бы Занасыпь, Петровка, Молодежный (в принципе, недалеко от действительности). Но у американцев есть свое “криминального чтиво”: статистика всех происшествий, которую любой может посмотреть на интерактивной карте. Легко узнать все про конкретную улицу: когда разбили машину, украли сумку, ограбили дом. Районы с печальной криминальной историей на карте подсвечены темно-синим, а самые спокойные – бледно-голубым.





No билбордам и рекламе на фасадах

Американский Кременчуг – это как если бы за одну ночь с улиц исчезли все билборды. По крайней мере, в Портленде, где живет кременчужанин, их нет.

- Их встретишь разве что на земле коренных американцев, индейцев: им разрешают делать все, что угодно. Там могут встречаться рекламные билборды, но они выглядят не так, как у нас: это огромные электронные телевизоры. Никто не переклеивает бумажки: меняется просто заставка.



С фасадов домов тоже исчезли бы бьющие прямо в глаз вывески. Реклама приходит по-тихому, в почте: получил купон, приди в кафе и выпей вторую чашку шоколада бесплатно.





Старые здания - таки лицо города

Старинные здания поддерживают и реконструируют. Многострадальное здание купца Чуркина в Крюкове не рассыпалось бы от недостатка финансирования. Наоборот, навели бы красоту.





Все сортируют мусор. Иначе штраф

Мусор не выбрасывают как попало. У каждого под домом несколько баков для разных видов отходов: пластик, бумага, металл, ветки и трава, пищевые. И все придерживаются правил сортировки.

- Люди понимают, что если они этого не сделают, кому-то другому придется сортировать мусор. В частном секторе определенные дни жители выдвигают мусорные баки. Проезжает авто, которое их опорожняет. Если оператор заметил, что в баке для бытовых отходов лежат ветки, он автоматически добавит к счету за мусор 5 долларов.



С велодорожками

В американском Портленде около 100 км велосипедных дорог. Неизвестно, сколько бы их было в американском Кременчуге, но они бы точно существовали. И на велосипедную дорожку не может заехать ни авто, ни забежать пешеход.









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