Главное за неделю в Кременчуге за 5 минут: убийство, протесты, оборотни в погонах и коронавирусная паника

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Мэрия готовит запуск троллейбуса на Кохновку, шеф-повар Евгений Клопотенко собирается просвещать департамент образования, а Новые Санжары стали более известными, чем Горишние Плавни

20 февраля на перекрётске улице Игоря Сердюка и Небесной сотни открыли барельеф в честь Героя Украины кременчужанина Игоря Сердюка, которого убили на майдане 18 февраля 2014 года.

Кременчуг за год опустился в рейтинге прозрачности городов Transperency International Ukraine с 17 на 35 место, при этом суммарная сумма баллов уменьшилась с 56,3 до 52,5.

3 марта в Кременчуг приедет популярный шеф-повар Евгений Клопотенко – будет говорить с ответственными за школьное питание в городе, а также встречаться с будущими поварами (выпускниками профильных ПТУ).

На проспекте Полтавском (Большая Кохновка) был замечен троллейбус, проходящий обкатку маршрута до Кохновского хлебзавода. Для обкатки использовался троллейбус, который ездит по маршруту №1+.

За движением троллейбуса №1+ можно следить онлайн.

Под Кременчугом может появиться объездная дорога со стороны Власовки – варианты оценивал губернатор.

Дачники в районе Кривушей и Ковалёвки жалуются, что живут в зоне «экологического бедствия».

В Украине заработала гарячая линия для людей, пострадавших от домашнего насилия – можно звонить круглосуточно по номеру 15-47. Звонки бесплатны, общение конфиденциально.

Коммуналка

Водоканал с февраля повысил тарифы для жителей частного сектора Кременчуга. Жители многоквартирных домов ощутят «покращення» с 1 мая.

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Выигравшее конкурс на вывоз мусора в городе коммунальное предприятие КАТП 1628 инициирует повышение тарифов.





Протестное настроение

В течение суток в Новых Санжарах было жарко – местные жители протестовали против того, чтобы на территории санатория Нацгвардии в их смт размещали эвакуированных из китайского Уханя людей. На «усмирение» протестующих были брошены силы полиции и Нацгвардии. Вечером, перед приездом автобусов с эвакуированными радикальные протестанты стали городить баррикады и поджигать их. Они же забрасывали автобусы с людьми и правоохранителей камнями и другими предметами. Полиция задержала 24 человека, среди которых оказались приезжие граждане.

Кременчужане митинговали под Офисом президента и требовали отмены законодательного требования введения кассовых аппаратов и увеличения штрафов.

21 февраля под мэрией Кременчуга собрались предприниматели, занимающиеся вывозом фекальных стоков из частного сектора. Они требовали не лишать их работы, отдавая рынок коммунальному предприятию КАТП 1628. В мэрии взяли «паузу» и пообещали проверить свои рассчёты. Жители частного сектора переживают, что теперь им придётся платить больше, так как у частников цена ниже.

Политика

Сёла Каменные Потоки и Белецковка заявили, что не хотят объединяться с Кременчугом в рамках новой территориальной общины.

От кременчугских депутатов требуют выступить против открытия рынка земли – появилась новая петиция.

Скандал

«Барин народа» и депутат Кременчугского горсовета Денис Терещенко обрёл популярность на всеукраинском уровне, пообещав «ставить раком» сотрудников облэнерго.





Через месяц после конфликта с отказом принять тело в морг, спецкомбинат ритуальных услуг дал ответ на запрос «Телеграфа» относительно причин дейтсвий сотрудников. Информации о расценках на услуги, а также перечень документов, по которым происходит приём тел в морг, спецкомбинат так и не предоставил.

На предприятиях

«Укрзалізниця» заплатит КВСЗ 140 миллионов за ремонт «Тарпанов».

«Укртатнафта» требует введения пошлины (8,46%) на импортное дизельное топливо и автогаз. Эксперты видят в этом угрозу роста цены на 1,1 грн на литре дизельного топлива и 55 коп на литре газа.

Кременчугский колёсный завод уменьшил объёмы производства до минимума – падение составило 92%.

«АвтоКрАЗ» заявил о том, что Минобороны отдаёт предпочтение МАЗам с российскими двигателями.

Война

18 февраля во время атаки оккупатнов в Луганской области погиб 22-летний Максим Хитайлов родом из Лохвицы – боец 72-й ОМБр имени Чёрных Запорожцев.

Собираем «правосекам» гостинец на передовую в Авдеевку. Присоединяйтесь.

Происшествия

В Кременчуге среди бела дня застрелили мужчину. По версии следствия, 31-летний кременчужанин расстрелял из пистолета 34-летнего знакомого – из-за давней обиды.

Видео момента убийства здесь.

В Кременчуге патрульный полицейский получил 16 тысяч за «порешать» с проездом фур.

Двух бывших патрульных, которых подозревают в разбойном нападении, суд отпустил из-под стражи. Теперь они находятся под домашним арестом.

Наркотики постепенно вытесняют алкоголь в крови пьяных водителей. Всё чаще попадаются нарушители в состоянии наркотического опьянения, нежели алкогольного.

Пьяный кременчужанин пытался скрыться от полицейского погони, а потом хотел дать преследовавшим его копам взятку.





Медицина

В Кременчугском онкодиспансере появилось новое стерилизационное оборудование.

В больнице «Кременчугской» открыли обновлённую палату для ветеранов АТО/ООС.

Образование

24 февраля кременчугские школьники выйдут на учёбу – в мэрии решили не продлевать карантин.

Из-за вынужденных каникул (карантина) изменились сроки весенних каникул – дети пойдут на отдых с 13 по 21 апреля включительно. 22 апреля – снова на учёбу.

Культурный заряд

В Кременчуге открылась выставка скульптур Алексея Леонова. Не упустите шанс прикоснуться к прекрасному.

Спорт

Легкоталетка Ольга Ляховая победила на международном турнире во Франции.

В Кременчуге прошёл национальный отбор в сборную Украины по хоккею среди игроков 2008 года рождения.

Баскетбольный клуб «Кремінь» получил два технических поражения и ему угрожает снятие с чемпионата.

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Дзюдоистка Полина Мусихина завоевала «бронзу» чемпионата Украины.